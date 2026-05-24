Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 24 de mayo, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 24 de mayo

1941: En Duluth, Minnesota (EE.UU.), nace Robert Allen Zimmerman, estrella del pop y poeta más conocido como Bob Dylan. Ganará el Premio Nobel de Literatura en 2016.

(Hace 85 años)

1819: En Londres viene al mundo Victoria, que reinará el Reino Unido e Irlanda, desde el 20 de junio de 1837 hasta su muerte, ocurrida el 22 de enero de 1901, bajo el nombre de Victoria I. Será también primera emperatriz de la India desde el 1 de enero de 1877, hasta su muerte. Dará nombre a una época, la "Victoriana", que se caracterizará por la expansión territorial británica y una gran prosperidad económica.

(Hace 207 años)

1743: Nace en las proximidades de Neuchâtel, en Suiza, Jean-Paul Marat, periodista y político revolucionario francés que tendrá un papel destacado durante la Revolución Francesa al ser el brazo fuerte de la misma y un gran movilizador del sector popular más sometido.

(Hace 283 años)

1686: Nace en Danzig, hoy Gdansk (actual Polonia) Daniel G. Fahrenheit, físico alemán e inventor de la escala termométrica que lleva su nombre, que toma los valores de congelación y ebullición del agua convencional fijándolos en 32 y 212 respectivamente.

(Hace 340 años)

15aC: En la ciudad imperial de Roma, nace Julio César Germánico, noble y comandante romano, hijo del también general Nerón Claudio Druso el Mayor y sobrino del emperador Tiberio, que pacificará y gobernará la provincia de Germanía, de ahí su sobrenombre.

(Hace 2041 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1995: Muere en Londres (Reino Unido) Harold Wilson, que llevó al Partido Laborista a la victoria en cuatro de cinco elecciones generales, siendo primer ministro de Gran Bretaña de 1964 a 1970 y de 1974 a 1976.

(Hace 31 años)

1919: Muere en Montevideo, Uruguay, el poeta mexicano Amado Nervo, perteneciente al movimiento modernista.

(Hace 107 años)

1543: En Frauenburg (Alemania) fallece a los 70 años el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, que con su teoría desplazó el centro de nuestro sistema planetario de la Tierra al Sol.

(Hace 483 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este domingo

El evento más importante destacado es el nacimiento de Victoria en 1819, ya que su reinado marcó la era victoriana, caracterizada por la expansión del Imperio Británico y un periodo significativo de prosperidad económica en el Reino Unido e Irlanda. Su influencia se extendió más allá de las fronteras británicas, incluyendo su papel como emperatriz de la India.