Rememorar los episodios históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 22 de enero .

Estas son las efemérides del 22 de enero

1898: Nace en Riga, capital de la actual Letonia pero entonces ciudad del Imperio Ruso, Sergei Eisenstein, vanguardista director de cine que, a pesar de su escasa filmografía, que no llegará ni a 20 películas, algunas de ellas inacabadas, logrará que su obra se continúe revisando con asiduidad por sus aportaciones e influencias en el rodaje, la escenografía y el montaje en el cine europeo y americano, sobre todo por romper con las técnicas hasta entonces habitables en el montaje e iniciar su particular visión para enlazar las escenas de una cinta. Su película "El acorazado Potemkin" de 1925, será considerada una obra maestra de la historia del séptimo arte.

(Hace 128 años)

1869: En Pokrovskoie, Rusía, nace Rasputín, monje iletrado de origen campesino y místico que alcanzará gran influencia sobre la dinastía de los Romanov. Su enorme ascendiente en la corte imperial escandalizará a la opinión pública y la nobleza.

(Hace 157 años)

1849: Nace en Estocolmo (Suecia) Johan August Strindberg, escritor y dramaturgo sueco, será considerado el renovador del teatro sueco y precursor del teatro de la crueldad y teatro del absurdo.

(Hace 177 años)

1788: Nace en Londres, George Gordon Byron, poeta romántico británico.

(Hace 238 años)

1775: En la ciudad de Lyon, Francia, nace André-Marie Ampère, importante físico francés que contribuirá al estudio de la corriente eléctrica y el magnetismo desarrollando la ciencia del electromagnetismo.

(Hace 251 años)

1561: Nace en Londres (Reino Unido), Francis Bacon, cuya mayor contribución a la filosofía será el razonamiento inductivo, usado por la ciencia moderna.

(Hace 465 años)

1440: Nace en Moscú, actual Rusia, Iván III el Grande, "Gran príncipe de Vladímir y Moscú" y "Soberano de todas las Rusias". Llevará a cabo una hábil política de alianzas y enfrentamientos con los jefes tártaros, lo que le hará cuadruplicar su territorio. Se casará con la sobrina del último emperador bizantino haciendo de Moscú la tercera Roma ortodoxa.

(Hace 586 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1981: Muere en Madrid (capital de España), María Moliner, filóloga española.

(Hace 45 años)

1901: En su residencia de verano en Osborne, (Isla de Wight, Reino Unido), fallece la Reina Victoria de Inglaterra, finalizando una época en la que la mayoría de sus ciudadanos no conocieron a otro monarca. Su reinado, que abarcó más de medio siglo, fue testigo del apogeo de un imperio.

(Hace 125 años)

1666: A los 74 años de edad, fallece en la India, Shah Jahan, gobernante del imperio mogol, encarcelado por su hijo en 1658 y constructor del Taj Mahal, mausoleo levantado en honor a su consorte favorita.

(Hace 360 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Sergei Eisenstein en 1898, ya que su innovadora obra en el cine, especialmente con "El acorazado Potemkin", revolucionó las técnicas de montaje y escenografía, dejando una huella indeleble en el séptimo arte y convirtiéndose en una figura clave en la historia del cine europeo y americano.