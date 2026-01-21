En esta noticia

Los beneficiarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deben realizar un trámite obligatorio para asegurar la continuidad en el apoyo económico. Las autoridades convocan a los adultos mayores a cumplir con este requisito.

La nueva credencial permanente reemplaza al modelo anterior, que requería renovación cada dos años. Este cambio tiene como objetivo modernizar los servicios, simplificar los procesos y eliminar trámites innecesarios.

Asimismo, esta credencial funcionará como medio de identificación para acceder a prestaciones médicas, programas sociales y descuentos, además de actuar como comprobante de supervivencia, lo que evitará que los derechohabientes deban acudir periódicamente a las oficinas.

Convocan a todos los jubilados para gestionar la credencial vitalicia y recibir más de 6,000 pesos de por vida (foto: archivo).
¿Dónde gestionar la credencial permanente?

Los adultos mayores deberán acudir a la Subdelegación de Prestaciones más cercana a su domicilio. Para llevar a cabo este procedimiento, es necesario presentar:

  • La tarjeta vigente de la Pensión ISSSTE
  • Identificación oficial
  • Último comprobante de pago

Requisitos para obtener la pensión del ISSSTE

Para acceder a una pensión del ISSSTE es imperativo cumplir con los años de cotización y la antigüedad laboral requeridos, así como presentar la documentación pertinente:

  • Identificación oficial
  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio