En esta noticia
Los beneficiarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deben realizar un trámite obligatorio para asegurar la continuidad en el apoyo económico. Las autoridades convocan a los adultos mayores a cumplir con este requisito.
La nueva credencial permanente reemplaza al modelo anterior, que requería renovación cada dos años. Este cambio tiene como objetivo modernizar los servicios, simplificar los procesos y eliminar trámites innecesarios.
Asimismo, esta credencial funcionará como medio de identificación para acceder a prestaciones médicas, programas sociales y descuentos, además de actuar como comprobante de supervivencia, lo que evitará que los derechohabientes deban acudir periódicamente a las oficinas.
¿Dónde gestionar la credencial permanente?
Los adultos mayores deberán acudir a la Subdelegación de Prestaciones más cercana a su domicilio. Para llevar a cabo este procedimiento, es necesario presentar:
- La tarjeta vigente de la Pensión ISSSTE
- Identificación oficial
- Último comprobante de pago
Requisitos para obtener la pensión del ISSSTE
Para acceder a una pensión del ISSSTE es imperativo cumplir con los años de cotización y la antigüedad laboral requeridos, así como presentar la documentación pertinente:
- Identificación oficial
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Acta de nacimiento
- Comprobante de domicilio