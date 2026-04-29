La Modalidad 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se presenta como un excelente esquema de retiro, particularmente para trabajadores independientes. Esto se debe a que permite incorporarse al sistema sin necesidad de contar con un patrón. De acuerdo con información oficial del IMSS, este esquema está diseñado para que personas independientes puedan acceder a servicios médicos, incapacidades, ahorro para el retiro e incluso aportaciones para vivienda. Conoce los detalles de esta modalidad y aprovecha los beneficios que ofrece el organismo en México. Sácale provecho en caso de laborar por cuenta propia. En términos generales, se trata de una incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social para quienes no tienen una relación laboral subordinada. Es decir, cualquier persona puede registrarse por su cuenta, cubrir sus cuotas de forma directa y obtener prestaciones similares a las de un trabajador formal. Entre quienes pueden acceder a esta modalidad se encuentran: Para registrarse al IMSS, normalmente se solicita contar con: El costo no es fijo, ya que depende de distintos factores como el ingreso declarado, el tipo de actividad, el nivel de riesgo, la ubicación geográfica y si se incluyen aportaciones voluntarias al Infonavit. Por ello, el instituto ofrece una calculadora para estimar el monto a pagar. En general, a mayor ingreso registrado, mayor será la cuota, aunque también pueden mejorar las prestaciones y el ahorro para el retiro. La cobertura funciona por periodos mensuales y requiere pagos anticipados para mantenerse vigente, aunque existen opciones de pago por lapsos más largos. Si no se cubren las cuotas, el servicio puede suspenderse. Quienes se afilian mediante la modalidad 10 tienen acceso a los seguros contemplados en la Ley del Seguro Social, que incluyen: Además, el esquema permite registrar beneficiarios, como cónyuge, hijos o incluso padres que dependan económicamente del asegurado, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Otro punto clave es que las cotizaciones generadas pueden sumarse al historial del trabajador, lo que ayuda a acumular semanas para una futura pensión, dependiendo de su situación previa ante el IMSS.