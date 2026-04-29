Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 29 de abril. 1901: Nace en Tokio (Japón) el emperador japonés Hirohito, que gobernará su país de 1926 a 1989, un reinado que incluirá tanto la derrota militar de Japón en la II Guerra Mundial como su posguerra, llena de triunfos económicos. En 1946, tras la derrota, dejará de ser un dios viviente. (Hace 125 años) 1818: Nace en Moscú, Rusia, Alejandro II, Zar reformador y partidario de la paz, que paradójicamente deberá hacer frente a numerosos descontentos y al nacionalismo de sus súbditos. Pondrá en práctica las más difíciles reformas emprendidas en Rusia. (Hace 208 años) 1980: Fallece en Los Ángeles (EE.UU.), Alfred Hitchcock director de cine británico, llamado "el mago del suspense". (Hace 46 años) 1933: En Alejandría, Egipto, fallece Konstantinos Kavafis, poeta griego y uno de los mayores exponentes del renacimiento de la lengua griega moderna. (Hace 93 años) 1557: En la batalla de Peteroa, en la ribera sur del río Mataquito (actual Chile), muere Lautaro, caudillo araucano que con su ejército nativo actuó en forma de guerra de guerrillas frente a los conquistadores españoles. Su cabeza es llevada a Santiago y expuesta en una picota colocada en la Plaza de Armas para escarmiento de la población. Hoy en día se le reconoce como héroe nacional de Chile. (Hace 469 años) El evento más importante es el nacimiento del emperador japonés Hirohito en 1901, ya que su reinado de 1926 a 1989 abarcó momentos cruciales como la derrota de Japón en la II Guerra Mundial y una notable recuperación económica en la posguerra, además de su transformación de figura divina a líder político.