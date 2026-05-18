El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) reportó este domingo, 17 de mayo de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.2 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 02.07 horas. Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 161 km al suroeste de Mapastepec, con una profundidad de 16.1 kilómetros, latitud de 14.373° y una longitud de -93.906°. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Autoridades de Protección Civil informaron hoy recomendaciones ante sismos: durante el movimiento, agáchese, cúbrase y sujétese; aléjese de ventanas y objetos que puedan caer y no use elevadores; tras el evento, corte el gas y la electricidad si es seguro, mantenga una mochila de emergencia y atienda indicaciones oficiales.