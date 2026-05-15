Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 15 de mayo en nuestro país y en el mundo. 1903: Nace en Dresde, Alemania, la arqueóloga y matemática María Reiche Newman que, a partir de 1946, dedicará su vida al estudio e investigación de las líneas de Nazca en Perú, declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. Será la primera en plantear que dichas líneas son el calendario astronómico más grande del mundo para conocer el inicio de cada estación, solsticios y equinocios. (Hace 123 años) 1859: Nace en París (Francia) Pierre Curie, físico y químico, pionero en el campo de la radioctividad, que será galardonado, con su esposa Marie Curie, con el Premio Nobel de Física en el año 1903, junto al también físico Henri Becquerel. (Hace 167 años) 1567: En la ciudad italiana de Cremona, nace Claudio Monteverdi, que será famoso compositor italiano y figura destacada de la transición de la música renacentista a la barroca, cuyas composiciones musicales influirán en muchos compositores posteriores. Con su ópera "Orfeo, favola in musica", de 1607, sentará las bases de la moderna ópera. (Hace 459 años) 2012: En la capital mexicana fallece el escritor mexicano Carlos Fuentes, artífice del auge latinoamericano de los años sesenta del siglo XX y autor de conocidas obras como "La muerte de Artemio Cruz" y "La región más transparente", entre otras muchas. (Hace 14 años) 1903: En la plaza de Chiriquí de Panamá, actual plaza de Francia (República de Panamá), es fusilado el líder indígena y general revolucionario colombiano y hoy día héroe nacional de Panamá, Victoriano Lorenzo, de gran influencia en el istmo panameño por luchar contra las injusticias que cometen las autoridades contra el pueblo. (Hace 123 años) 1886: En la misma localidad en que nació, Amherst (Estados Unidos), fallece a los 55 años de edad la poetisa estadounidense Emily Dickinson, creadora de una lírica excepcionalmente sensible en temas tan universales como pueden ser el amor, la muerte o la inmortalidad. A pesar de que en vida sólo publicó cinco poemas, al morir se hallarán 40 volúmenes encuadernados a mano, conteniendo gran parte de su obra. Su importancia y trascendencia en las letras inglesas es indiscutible. (Hace 140 años) 1847: Fallece en Génova a los 69 años, mientras realiza un viaje por Italia, Daniel O'connell, devoto irlandés luchador por la emancipación de Irlanda del Reino Unido. (Hace 179 años) 1130: A la edad de 90 años fallece en Madrid, España, San Isidro, labrador que se encontraba al servicio de Juan de Vargas, en una finca en los alrededores de Madrid. Será beatificado por el Papa Pablo V en 1619 y canonizado por Gregorio XV en 1662. Su esposa, Santa María de la Cabeza también será canonizada. Es el patrón de los agricultores del mundo y de varias ciudades, por lo que es venerado en muchos lugares. (Hace 896 años) 392: En su residencia en la ciudad de Vienne en la Galia (actual Francia) es hallado ahorcado el joven Emperador Romano de Occidente Valentiniano II de 20 años edad, que ha reinado desde hace 16. Habrá dos versiones sobre este acontecimiento: la primera cuenta que su tutor Arbogastes (que más que un tutor parece un carcelero impuesto por Teodosio I, el Emperador de Oriente), le habría mandado asesinar. La segunda que él mismo, sometido a esta presión, se habría ahorcado en su alcoba. (Hace 1634 años) El evento más importante es el nacimiento de María Reiche Newman en 1903, ya que su dedicación al estudio de las líneas de Nazca cambió la comprensión sobre estas misteriosas figuras, revelando que funcionan como un calendario astronómico, lo que tuvo un impacto significativo en el campo de la arqueología y la cultura peruana.