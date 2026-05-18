El dólar canadiense presenta una cotización de 12.6 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 18 de mayo de 2026, cifras que reflejan que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.03%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.62 pesos y un mínimo de 12.61 pesos. En la última semana, el Dólar canadiense subió 0.20%, pero en el último año cayó -6.99%, lo que indica una tendencia anual negativa pese al repunte reciente. En los últimos 10 días, el Dólar canadiense exhibió sesgo bajista: 6 caídas y 4 alzas, con repuntes puntuales y cierre en dos descensos consecutivos, lo que sugiere debilidad predominante. Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.5 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana es del 4.23%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable que el 7.60% de la volatilidad anual. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores, ya que el dato de 2 días consecutivos es de 1. Esto indica que la moneda ha tenido un incremento en su valor en comparación con los días pasados. En los últimos dos días, el Dólar canadiense ha ganado fuerza y sigue una tendencia ascendente, reflejando posiblemente un fortalecimiento de la economía canadiense o un debilitamiento de otras monedas. Este comportamiento puede ser favorable para los exportadores canadienses. Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".