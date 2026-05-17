La infidelidad masculina es uno de los temas más estudiados —y más dolorosos— en la psicología de pareja. Más allá de los juicios morales, la ciencia lleva décadas intentando explicar qué ocurre en la mente de un hombre cuando decide engañar y qué dice esa decisión sobre él, sobre la relación y sobre el vínculo afectivo que une a dos personas. Las investigaciones apuntan a que la infidelidad tiene su origen en la carencia, como es la falta de satisfactores que el hombre no encuentra en su relación de pareja. Entre los motivos más frecuentes aparecen: Así lo concluyó un estudio publicado en la revista Acta de Investigación Psicológica de la Universidad Autónoma del Estado de México (UNAM), basado en el análisis de 150 parejas. La biología también aporta elementos al debate. Investigadores del área de Neurociencias de la UNAM señalaron que en el cerebro masculino predomina la inclinación hacia el sexo, mientras que en el femenino predomina el compromiso. Por su parte, un estudio del Instituto Karolinska de Suecia publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences concluyó que una variación del gen 334 multiplica en los hombres el riesgo de experimentar conflictos en la relación de pareja y de divorciarse, y que dos de cada cinco varones que portan esta variante tienden a buscar vínculos fuera de su relación. Sin embargo, la genética no lo explica todo. Investigadores de la Universidad de Binghamton identificaron un gen de alta variabilidad como factor influyente en la tendencia a la infidelidad, pero advirtieron que sus resultados deben tomarse con prudencia y considerarse solo como un indicador más, ya que la sexualidad, la conducta social y la genética interactúan de formas complejas. Los niveles elevados de testosterona también han sido identificados como un factor condicionante: cuanto mayor es la presencia de esta hormona, mayor es el deseo de mantener relaciones sexuales. Aun así, la mayoría de los especialistas coincide en que ningún factor aislado —ni hormonal, ni genético, ni psicológico— determina por sí solo la conducta infiel. El autoconocimiento es fundamental para comprender las motivaciones detrás de nuestras acciones en una relación de pareja. Identificar las necesidades emocionales insatisfechas y trabajar en fortalecer la autoestima puede prevenir la tentación de ser infiel. La terapia individual es una herramienta valiosa para explorar estos aspectos. La comunicación abierta y la confianza mutua son los pilares fundamentales para construir una relación sólida. Reconocer los mitos y realidades sobre la infidelidad puede ayudar a fortalecer el vínculo y prevenir episodios de traición. Cuando la infidelidad ya ocurrió, la Terapia Cognitivo-Conductual aplicada a la pareja ha demostrado eficacia en el proceso de recuperación, trabajando la comunicación, la expresión emocional, la reconstrucción del vínculo de confianza y la aceptación de lo ocurrido. La clave, según los especialistas, no está en borrar lo que pasó, sino en entender por qué pasó. La infidelidad en una relación de pareja suele estar vinculada a aspectos psicológicos y emocionales profundos, entre ellos problemas de autoestima y una búsqueda constante de validación externa. En este sentido, el engaño raramente es solo un acto sexual: con frecuencia es el síntoma visible de una insatisfacción que no se verbalizó, de una distancia emocional que se fue acumulando sin atenderse. Investigaciones realizadas desde una perspectiva evolutiva identificaron dos grandes dimensiones que explican las razones para ser infiel: Ambas dimensiones suelen coexistir, aunque su peso varía según cada caso. Los especialistas en terapia de pareja señalan que en la infidelidad confluyen factores sociales, educativos y culturales, cuestiones de género, rasgos de personalidad y elementos emocionales que hacen de cada caso un fenómeno único y complejo.