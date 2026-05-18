El euro presenta una cotización de 20.15 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 18 de mayo de 2026, cifras que revelan que En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.01%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.18 pesos y un mínimo de 20.14 pesos. En la última semana, la cotización del euro cayó -0.48% y en el último año acumula un descenso de -7.53%, indicando una tendencia bajista. En los últimos 10 días, tras un inicio alternante, predominó una racha de descensos y un breve repunte final, dejando un saldo bajista. Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.91%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual de 6.13%. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, con un aumento consecutivo en su valor. Este repunte se alinea con el dato de 1, que confirma que la tendencia es favorable para la moneda europea. A pesar de la reciente alza, es importante observar factores económicos que puedan influir en la continuidad de esta tendencia. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".