Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 16 de mayo. 1917: Nace en Sayula (México) Juan Rulfo, escritor mexicano, perteneciente a la generación del 52, autor de la novela "Pedro Páramo" (1955), considerada unánimemente una de las obras maestras de la literatura latinoamericana y de una colección de cuentos titulada "El llano en llamas" (1953). Escribirá también otra novela corta magistral, "El gallo de oro" (1963) y algunos guiones cinematográficos. (Hace 109 años) 1906: En la capital de Venezuela, Caracas, nace Arturo Uslar Pietri novelista, cuentista, poeta y ensayista, cuyo interés por su país quedará claramente reflejado en su obra narrativa y en su actividad política. Su novela "Las lanzas coloradas", de 1931, contribuirá a moldear el género hispanoamericano de mediados del siglo XX, llamado "realismo mágico". (Hace 120 años) 1718: En la ciudad de Milán, Italia, nace María Gaetana Agnesi, precoz políglota, que será importante figura matemática por su influencia en la divulgación del cálculo. Derribará barreras para introducir a la mujer en esta ciencia. En 1750 será nombrada catedrática de matemáticas de la Universidad de Bolonia. Su obra "Instituzioni analítiche" es la obra matemática de autoría femenina más antigua que se conserva. (Hace 308 años) 1830: Fallece en París (Francia) el matemático e ingeniero francés Jean-Baptiste Joseph Fourier, que desarrolló la actualmente conocida como "Serie de Fourier", que tendrá mucha importancia en el desarrollo del análisis matemático además de numerosas aplicaciones para la resolución de incontables problemas de física e ingeniería. (Hace 196 años) 1703: Muere en París Charles Perrault, escritor francés de estupendos cuentos infantiles recuperados de la tradición oral en "Historias o cuentos del pasado" publicado en 1697. Entre ellos destacan "Barba Azul", "La Bella durmiente", "Cenicienta", "El Gato con Botas", "Piel de Asno", "Pulgarcito" y "Caperucita Roja". (Hace 323 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Juan Rulfo en 1917 en Sayula (México), ya que su obra "Pedro Páramo" se considera una de las obras maestras de la literatura latinoamericana, marcando un hito en la narrativa y la creación de un estilo que influiría en generaciones futuras.