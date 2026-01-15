Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 15 de enero, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 15 de enero

1929: Nace en Atlanta (Georgia, EE.UU.), Martin Luther King, activista negro e inmejorable orador, que hará un llamamiento a los ideales norteamericanos y cristianos, ganando apoyo del gobierno federal y de movimientos blancos del norte. En 1964 será galardonado con el prestigioso Premio Nobel de la Paz por su defensa pacífica de los derechos civiles. Morirá asesinado el 4 de abril de 1968 en Menphis.

(Hace 97 años)

1850: Nace en Moscú (Rusia), en el seno de la nobleza, Sofía Vasilyevna Kovalevskaya, una de las primeras mujeres que tendrán acceso a estudios universitarios. Será una de las grandes matemáticas del siglo XIX. Sus trabajos abarcarán varios campos de las Ciencias Exactas. Enseñará matemáticas en la Universidad de Estocolmo. Su azarosa y romántica vida será más propia de una mujer actual.

(Hace 176 años)

1809: En Besanzon, Francia, nace Pierre Joseph Proudhon, filósofo francés y uno de los padres del pensamiento anarquista.

(Hace 217 años)

1622: Viene al mundo en París (Francia), el actor y comediógrafo Jean Baptiste Poquelin, que pasará a la historia con el seudónimo de "Moliere".

(Hace 404 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1919: En Berlín (Alemania) Rosa de Luxemburgo, teórica marxista de origen polaco, filósofa, política y revolucionaria, tras haber tomado parte en un levantamiento que se lleva a cabo en contra de sus propios consejos y que es sofocado con la intervención del ejército monárquico y la actuación de los Freikorps (grupos de mercenarios nacionalistas de derecha), resulta capturada y golpeada a culatazos hasta morir. Su cuerpo será arrojado a un río cercano.

(Hace 107 años)

1815: Muere arruinada y olvidada de todos en Calais (Francia) Lady Hamilton, amante, entre otros, del almirante y Lord, Horatio Nelson, héroe británico.

(Hace 211 años)

1597: Fallece en Madrid (España), Juan de Herrera, arquitecto, matemático y geómetra español del siglo XVI, máximo exponente del Bajo Renacimiento en su país. Logró crear un nuevo estilo, que se llamará Herreriano en su honor, estrechamente ligado al imperio español de Felipe II y sus sucesores dinásticos de la casa de los Austrias, caracterizado por su rigor geométrico y la sobriedad, ausencia más bien, en la decoración. Fue el autor de los planos para la construcción del Monasterio de El Escorial.

(Hace 429 años)

1519: En Acla (Panamá), es decapitado Vasco Nuñez de Balboa, Adelantado del Mar del Sur y Gobernador de Panamá y Coiba, junto a sus amigos Fernando de Argüello, Luis Botello, Hernán Muñoz y Andrés Valderrabano, todos ellos acusados de conspirar contra la Corona. Sus cabezas serán exhibidas en picas durante varios días.

(Hace 507 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este jueves

El evento más importante destacado es el nacimiento de Martin Luther King en 1929, ya que su labor como activista por los derechos civiles y su defensa pacífica de la igualdad racial transformaron la sociedad estadounidense y le valieron el Premio Nobel de la Paz en 1964. Su legado perdura como símbolo de lucha por la justicia y la paz.