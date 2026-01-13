Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 13 de enero, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

1884: Nace en Matanzas (Cuba), Armando Carnot Veulens, graduado en el año 1905 como cirujano dental. Prestará ayuda y atención a varios gremios de trabajadores en su ciudad natal. Será conocido como el médico de los pobres. Fallecerá en La Habana en 1926.

(Hace 142 años)

1941: Fallece en Zurich (Alemania) James Joyce, el autor irlandés más importante. Su primera obra "Dublineses" y más tarde "Retrato de un artista adolescente" y "Ulises" confirmaron a Joyce como uno de los escritores intelectualmente más audaces del siglo XX. Su compleja creación nos quiso desvelar la preponderancia del lenguaje, la psicología humana, la filosofía e incluso la mitología clásica.

(Hace 85 años)

1776: Muere en su ciudad natal de Copenhague (Dinamarca), Federico V, rey de Dinamarca y Noruega desde 1746.

(Hace 250 años)

1691: En la ciudad de Londres, Reino Unido, muere el místico británico George Fox, fundador de la Sociedad Religiosa de Amigos, cuyos miembros son conocidos con el nombre de "cuáqueros". A los 23 años, en 1647 inició su vida de predicador errante manifestando que el Espíritu Santo es el único guía de la fe. Sus críticas contra aspectos de la vida social le hicieron padecer persecución e ir a la cárcel en diversas ocasiones acusado de blasfemia, de causar disturbios y de otros muchos delitos.

(Hace 335 años)

La efeméride más importante de este martes

El evento más importante es el nacimiento de Armando Carnot Veulens en 1884, ya que se convirtió en un destacado cirujano dental y médico de los pobres, dedicando su vida a ayudar a los trabajadores de su ciudad natal, Matanzas. Su legado perdura a través de su compromiso con la atención médica accesible.