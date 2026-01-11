El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado una actualización fiscal que favorece a los contribuyentes de México que realizan depósitos bancarios. A partir de este momento, tendrán la posibilidad de operar en bancos sin incurrir en gastos adicionales, siempre que cumplan con ciertos requisitos.

En detalle, el organismo ha modificado las disposiciones fiscales que regulan los depósitos bancarios . Esta modificación tiene como finalidad fortalecer la supervisión, fomentar la transparencia y mitigar prácticas irregulares en la gestión de recursos dentro del sistema financiero.

Conozca los pormenores de esta medida y asegúrese de cumplir con las obligaciones vigentes a nivel nacional. Tenga presente los requisitos necesarios para mantener la economía en orden.

El SAT da luz verde para los contribuyentes y ahora hay otro límite de depósitos libre de impuestos adicionales

¿Cuál es el límite de depósito sin impuestos?

Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, se estableció un límite anual de 2 millones 28 mil 610 pesos para los depósitos que no generan obligaciones fiscales adicionales.

A partir de dicho monto, la autoridad podrá considerar los recursos como ingresos sujetos a impuestos si el contribuyente no demuestra su origen o si no se encuentran registrados en su contabilidad.

Definición y ejemplos de ingresos gravables

El SAT ha advertido que aquellos que no se encuentren registrados en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o que no mantengan una contabilidad formal, enfrentan un riesgo elevado de que los depósitos excedentes sean considerados como ingresos, a menos que puedan demostrar que estos provienen de:

Herencias

Donativos

Préstamos

Otras fuentes legítimas

Consejos para evitar problemas con el SAT

El organismo recomendó a los contribuyentes: