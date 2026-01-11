En esta noticia
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado una actualización fiscal que favorece a los contribuyentes de México que realizan depósitos bancarios. A partir de este momento, tendrán la posibilidad de operar en bancos sin incurrir en gastos adicionales, siempre que cumplan con ciertos requisitos.
En detalle, el organismo ha modificado las disposiciones fiscales que regulan los depósitos bancarios. Esta modificación tiene como finalidad fortalecer la supervisión, fomentar la transparencia y mitigar prácticas irregulares en la gestión de recursos dentro del sistema financiero.
Conozca los pormenores de esta medida y asegúrese de cumplir con las obligaciones vigentes a nivel nacional. Tenga presente los requisitos necesarios para mantener la economía en orden.
¿Cuál es el límite de depósito sin impuestos?
Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, se estableció un límite anual de 2 millones 28 mil 610 pesos para los depósitos que no generan obligaciones fiscales adicionales.
A partir de dicho monto, la autoridad podrá considerar los recursos como ingresos sujetos a impuestos si el contribuyente no demuestra su origen o si no se encuentran registrados en su contabilidad.
Definición y ejemplos de ingresos gravables
El SAT ha advertido que aquellos que no se encuentren registrados en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o que no mantengan una contabilidad formal, enfrentan un riesgo elevado de que los depósitos excedentes sean considerados como ingresos, a menos que puedan demostrar que estos provienen de:
- Herencias
- Donativos
- Préstamos
- Otras fuentes legítimas
Consejos para evitar problemas con el SAT
El organismo recomendó a los contribuyentes:
- Mantener actualizada su información en el RFC.
- Presentar sus declaraciones dentro de los plazos establecidos.
- Registrar adecuadamente todas las operaciones bancarias.
- Revisar con frecuencia el Buzón Tributario para atender notificaciones.