El sistema de jubilación mexicano está experimentando modificaciones significativas que influirán en las normativas que rigen el acceso de los trabajadores a su pensión de retiro.

Estos cambios son imprescindibles para que la Seguridad Social ajuste el sistema de pensiones y las ayudas económicas a los trabajadores, quienes deberán cumplir con un mínimo de años cotizados y alcanzar una edad específica para poder retirarse de la vida laboral.

Tradicionalmente, se establecía en los 65 años la edad mínima para el retiro ordinario; no obstante, esta cifra se ajustará al alza en un futuro cercano.

Es oficial | Habrá nuevas normas de jubilación bajo Claudia Sheinbaum: qué sucederá con la edad de retiro (foto: archivo).

Aumento de la edad de jubilación a partir de ahora

La modificación central que se dio a partir del año pasado y que continuará durante el 2026, implica un incremento en la edad de jubilación ordinaria, que sube dos meses respecto a 2024. Por lo tanto, los trabajadores con menos de 38 años y tres meses de cotización se verán obligados a esperar hasta los 66 años y ocho meses para poder retirarse .

Por el contrario, aquellos que logren acumular 38 años y tres meses o más de cotización mantendrán la posibilidad de jubilarse a los 65 años. Esta diferenciación busca incentivar la permanencia en el mercado laboral y ajustar los beneficios según la trayectoria de cotización del trabajador.

Requisitos para Jubilarse en México

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la entidad responsable de la gestión de las pensiones de los trabajadores del sector privado. Se distinguen dos regímenes fundamentales: