Las autoridades migratorias reforzaron la revisión de documentos para el ingreso al país. Contar con la documentación requerida será clave para evitar contratiempos en los puntos de entrada.

México mantiene controles migratorios exigentes para quienes buscan ingresar al territorio, ya sea por vía aérea o terrestre. En este contexto, el Instituto Nacional de Migración (INM) recordó cuáles son los documentos indispensables para acreditar una estancia regular y evitar inconvenientes durante la revisión de ingreso.

Las autoridades señalaron que la falta de documentación válida o la presentación de información incorrecta puede derivar en la negativa de entrada al país. Por ello, los viajeros deben verificar con anticipación que cumplen con todos los requisitos establecidos por la normativa migratoria vigente.

Las autoridades migratorias reforzaron la revisión de documentos para el ingreso al país. Contar con la documentación requerida será clave para evitar contratiempos en los puntos de entrada. ChatGPT

Confirmado | Estos son los documentos obligatorios para ingresar a México como extranjero

Uno de los requisitos fundamentales es presentar un pasaporte vigente, válido y en buen estado. Además, las personas cuya nacionalidad lo requiera deberán contar con una visa mexicana vigente al momento de solicitar su ingreso al país.

El INM también establece que toda la información proporcionada durante los trámites migratorios debe coincidir exactamente con los datos contenidos en el pasaporte. Cualquier inconsistencia puede generar observaciones durante el proceso de revisión.

Para quienes ingresan por vía terrestre, la Forma Migratoria Múltiple (FMM) continúa siendo uno de los documentos utilizados para registrar la entrada al país. Este trámite puede realizarse electrónicamente antes del cruce fronterizo.

Las autoridades migratorias recuerdan que el cumplimiento de estos requisitos es indispensable para que la solicitud de internación sea evaluada de manera favorable.

Qué es la Forma Migratoria Múltiple Digital y quiénes deben tramitarla

En los últimos años, México ha avanzado en la digitalización de diversos procedimientos migratorios. Como parte de este proceso, las personas extranjeras que ingresan por vía aérea ya no reciben una Forma Migratoria Múltiple física, sino que pueden descargar la Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMD) en su ingreso al país.

Este documento sirve para acreditar la situación migratoria regular de visitantes que ingresan por motivos de turismo, negocios u otras actividades permitidas. La descarga puede realizarse a través de los canales habilitados por el INM.

Por su parte, quienes ingresan por determinados cruces terrestres pueden obtener la FMM mediante el sistema electrónico disponible en el portal del instituto. El trámite requiere capturar los datos tal como aparecen en el pasaporte, y presentar posteriormente la documentación correspondiente.

La autoridad recomienda conservar este comprobante durante toda la estancia en México, ya que puede ser solicitado para acreditar la condición migratoria regular.

Los motivos por los que un extranjero podría tener problemas para ingresar al país

Las disposiciones migratorias establecen que un pasaporte vencido o una visa caduca, cuando esta sea exigible, pueden impedir que una persona complete satisfactoriamente su proceso de ingreso. Asimismo, proporcionar información falsa o documentación incorrecta puede derivar en sanciones o en la negativa de entrada, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso.

El INM también aclara que cumplir con trámites previos o realizar pagos relacionados con documentos migratorios no garantiza automáticamente la autorización de ingreso al territorio nacional. La decisión final corresponde a la autoridad migratoria tras verificar que se cumplen todos los requisitos legales.

Por ello, antes de viajar, se recomienda revisar la vigencia del pasaporte, confirmar si la nacionalidad requiere visa y verificar que toda la documentación migratoria esté completa y actualizada para evitar retrasos o contratiempos al llegar a México.