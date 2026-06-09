El incumplimiento puede derivar en multas y sanciones establecidas por la Ley Federal del Trabajo.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió un recordatorio dirigido a empleadores y centros laborales sobre las condiciones que deben respetarse al realizar el pago de salarios a los trabajadores en México. La dependencia destacó que conocer estas disposiciones es un derecho de todas las personas trabajadoras.

A través de una publicación en sus redes oficiales, la autoridad explicó que la Ley Federal del Trabajo establece reglas específicas sobre la forma, el lugar y el momento en que debe entregarse la remuneración . Además, advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones puede generar sanciones económicas para las empresas.

El incumplimiento puede derivar en multas y sanciones establecidas por la Ley Federal del Trabajo.

Cómo debe realizarse el pago del salario en México según la Ley Federal del Trabajo

La legislación laboral mexicana establece que el salario debe pagarse directamente al trabajador. Solo en casos excepcionales puede hacerlo otra persona, siempre que exista una carta poder firmada por el empleado y dos testigos.

La STPS recordó que el pago debe efectuarse en moneda de curso legal. Sin embargo, también es válido realizarlo mediante depósito bancario, tarjeta de débito, transferencias electrónicas u otros medios electrónicos, siempre que el trabajador pueda disponer libremente de sus recursos.

Asimismo, el salario no puede sustituirse por mercancías, vales, fichas o cualquier otro mecanismo que limite el acceso del trabajador a su remuneración. El objetivo es garantizar que los ingresos sean entregados de forma íntegra y transparente.

La dependencia subrayó que estas reglas forman parte de los derechos laborales básicos protegidos por la legislación vigente en el país.

Dónde y cuándo deben recibir su salario los trabajadores

La Ley Federal del Trabajo señala que el pago debe realizarse en el lugar donde los empleados prestan sus servicios, salvo que se utilicen medios electrónicos autorizados para ello.

Además, el salario debe cubrirse durante la jornada laboral o inmediatamente después de su conclusión. Con esta medida se busca evitar retrasos injustificados que puedan afectar la economía de los trabajadores y sus familias.

Las fechas de pago también deben respetarse conforme a lo establecido en los contratos y en la normativa laboral. El incumplimiento de los plazos puede ser considerado una violación a los derechos de los empleados. Por ello, la autoridad recomienda a los trabajadores verificar que las condiciones de pago se ajusten a lo previsto por la ley y reportar cualquier irregularidad.

Qué sanciones podrían enfrentar las empresas que incumplan estas obligaciones

Las empresas que no respeten las disposiciones relacionadas con el pago de salarios pueden enfrentar procedimientos de inspección y sanciones previstas en la Ley Federal del Trabajo.

Las multas varían según la gravedad de la infracción detectada y pueden alcanzar montos importantes cuando se acredita el incumplimiento de obligaciones laborales fundamentales.

La STPS recordó que las inspecciones laborales tienen como objetivo verificar que los centros de trabajo respeten los derechos de los empleados y cumplan con las normas vigentes en materia salarial. Ante este escenario, la dependencia exhortó a los empleadores a revisar sus procesos internos de pago para garantizar que se ajusten plenamente a la ley y evitar posibles sanciones económicas o administrativas.