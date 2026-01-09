La medida aplica a líneas de prepago y pospago en todo el país y establece un trámite obligatorio que los usuarios deberán completar para evitar la suspensión del servicio.

A partir de este viernes 9 de enero, millones de usuarios de telefonía móvil en México deberán cumplir con un nuevo requisito para conservar su línea activa . El registro obligatorio busca vincular cada número con la identidad de su titular y evitar la suspensión del servicio.

La medida aplica a líneas de prepago y pospago en todo el país, y establece plazos concretos para realizar el trámite. Checa a continuación qué sucederá con las líneas telefónicas que no cumplan con este requisito, y el paso a paso de cómo hacerlo para evitar inconvenientes.

Cómo y cuándo inicia el registro obligatorio de líneas móviles

A partir del viernes 9 de enero de 2026, la CRT puso en marcha el proceso obligatorio para que todas las líneas de telefonía móvil en México queden ligadas a un titular. Este requisito aplica tanto para personas físicas como morales, y cubre a operadores como Telcel, AT&T y Movistar, entre otros.

El registro debe realizarse mostrando una identificación oficial vigente (como credencial del INE o pasaporte) y la CURP del usuario, mientras que las empresas registrarán estos datos para validar la identidad del titular.

El objetivo oficial de esta obligación es combatir delitos como fraude y extorsión telefónica, al eliminar el uso de números que no están asociados a una persona identificable.

Aunque la CRT aseguró que los datos estarán bajo resguardo de los operadores y sujetos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, el proceso es observado de cerca por grupos civiles y especialistas.

Qué pasa si no registras tu línea antes de la fecha límite

Los usuarios tienen 120 días, hasta finales de junio de 2026, para registrar su línea y evitar sanciones. Si el número no queda vinculado a una identidad dentro de ese plazo, la línea será suspendida y no permitirá llamadas, mensajes ni uso de datos, aunque seguirá activa solo para emergencias.

La suspensión no implica la cancelación del contrato, pero el servicio completo se restablecerá únicamente cuando se realice el registro correspondiente.

Cómo registrar tu línea telefónica en México paso a paso y evitar la suspensión