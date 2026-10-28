La SEP confirmó suspensión de clases el 2 de noviembre por el Día de Muertos.

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en México tendrán descanso entre finales de octubre y principios de noviembre de 2026, de acuerdo con las fechas indicadas en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La suspensión de clases por el Día de Muertos está prevista para el lunes 2 de noviembre . Según la información proporcionada, las actividades escolares se reanudarán el martes 3 de noviembre, tanto en escuelas públicas como en planteles particulares incorporados al sistema educativo nacional.

Alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán un descanso de cuatro días consecutivos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué habrá un día extra de descanso para alumnos de todo el país?

El día extra de descanso se origina con la conmemoración del Día de Muertos el 2 de noviembre . El mismo se da a continuación del fin de semana de sábado y domingo.

El lunes 2 de noviembre, la suspensión escolar coincide con el Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas de México, dedicada a recordar y honrar a los seres queridos fallecidos. Durante esta celebración, las familias suelen colocar ofrendas con fotografías, flores de cempasúchil, veladoras y alimentos para recibir simbólicamente a sus difuntos.

La fecha forma parte de las actividades contempladas en el calendario escolar .

El viernes 30 de octubre tampoco habrá clases

El periodo de descanso se combina, además, con la coincidencia de la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) agendada en el último viernes de cada mes .

El viernes 30 de octubre, los alumnos no tendrán clases debido a la reunión del CTE, en la que docentes y directivos trabajan en la evaluación de los avances pedagógicos y la planeación de estrategias académicas. Sin embargo, el personal docente y directivo deberá acudir a los planteles para realizar estas actividades .

¿Cómo queda el calendario del megapuente de noviembre?

El periodo de descanso contempla:

el sábado 31 de octubre

el domingo 1 de noviembre

el lunes 2 de noviembre.

Es importante distinguir el calendario escolar de los días de descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT) . El 1 y el 2 de noviembre no forman parte de la lista de días festivos oficiales para los trabajadores, por lo que, en términos generales, las jornadas laborales se mantienen con normalidad, salvo que exista un acuerdo distinto con el empleador.