En Florida, colocar calcomanías que obstaculicen considerablemente la visión del conductor puede terminar en una infracción de tránsito.

En Florida, los conductores pueden recibir una sanción por colocar calcomanías, carteles u otros materiales en los vidrios de sus vehículos si estos obstaculizan la visión de la carretera. La legislación busca evitar que los objetos interfieran con la visibilidad necesaria para manejar.

Según establece la sección 316.2004 de los Estatutos de Florida, la restricción no alcanza a todas las calcomanías, sino a los materiales no transparentes que obstruyan, oculten o dificulten de manera considerable a la visión del conductor.

¿Qué calcomanías están prohibidas en los vehículos de Florida?

La sección 316.2004 (2) (b) prohíbe conducir con carteles, avisos u otros materiales no transparentes que afecten considerablemente la visibilidad cuando están colocados en:

El parabrisas delantero.

Las ventanillas laterales, incluidas las pequeñas ventanas laterales.

La luneta trasera.

La condición principal es que estos elementos impidan ver claramente la carretera o las vías que se cruzan con ella.

Por lo tanto, tener una calcomanía no constituye automáticamente una infracción. Lo que determina el incumplimiento de esta disposición es que el material afecte de manera considerable a la visión del conductor.

¿Qué sanción pueden recibir los conductores por incumplir esta ley?

La sección 316.2004(3) establece que incumplir esta disposición constituye una infracción de tránsito no penal, sancionable como una falta sin movimiento, de acuerdo con el capítulo 318 de los Estatutos de Florida.

La legislación de Florida permite sancionar a los conductores que lleven calcomanías u otros materiales que obstaculicen considerablemente su visibilidad. Imagen ilustrativa creada con IA - El Cronista USA

Esto significa que los conductores pueden recibir una multa si circulan con materiales que obstruyen considerablemente su visión.

La norma también prohíbe conducir con cargas o pasajeros ubicados de manera que dificulten la visibilidad o interfieran con el control del vehículo.