La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió mantener su tasa de interés de referencia sin cambios, en un rango del 3.75% al 4%, pero admitió en su comunicado oficial que la inflación continúa en niveles elevados y que la persistencia de las presiones de precios sigue siendo motivo de gran preocupación.

A pesar de que los últimos reportes macroeconómicos reflejan una economía activa, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) optó por una pausa. Esta decisión no fue unánime y estuvo marcada por un voto dividido, lo que refleja el complejo equilibrio que enfrenta la autoridad monetaria entre combatir la inflación y evitar un frenazo abrupto en la actividad económica.

Analistas apuntan a que los recientes acontecimientos y la volatilidad en los costos energéticos han alimentado presiones temporales en los precios al consumidor. Ante este escenario, la Fed ha reiterado que sus futuras decisiones dependerán estrictamente de los datos que arrojen los próximos informes, sin descartar nuevos ajustes si el costo de la vida no muestra una desaceleración sostenida hacia la meta del 2%.

El sentir general es que la pausa era muy esperada por los mercados, pero fue el tono lo que indica el debate en la Fed y la preocupación a su interior por la inflación lo que llamó la atención.

“La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios su tasa de interés, tal como se esperaba”, publicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base. “La decisión no fue unánime.

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios su tasa de interés, tal como se esperaba.



La decisión no fue unánime. — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) October 28, 2026

En el ámbito cambiario, el peso mexicano se apreció ligeramente frente al dólar, cotizando en un rango estimado entre MXN $18.56 y MXN $18.70 por dólar, impulsado por la expectativa de los mercados en torno a los anuncios del banco central estadounidense. La moneda nacional se mantuvo atenta a las señales monetarias y a la conferencia de prensa en busca de certidumbre sobre los siguientes movimientos globales.

Para los consumidores, esta pausa significa que las tasas asociadas a créditos y préstamos se mantendrán elevadas por el momento, mientras los mercados calibran las expectativas de cara al cierre de año.