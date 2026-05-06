Uno de los problemas más frecuentes al hacer la limpieza del hogar es tener una tubería tapada, ya que suele desprender un olor desagradable que se debe a la acumulación de suciedad en el interior. Este tipo de señal no debe ignorarse, ya que con el paso del tiempo puede empeorar e incluso atraer plagas de insectos. Por eso, si percibes malos olores en las cañerías o notas que el agua drena con lentitud, es importante actuar de inmediato. A continuación, las soluciones caseras más populares para eliminar el problema y recuperar la frescura en el hogar. Hay tres métodos caseros que son ideales para destapar cañerías y eliminar malos olores. Se trata de uno de los uno de los métodos más conocidos y efectivos. Este método funciona mejor cuando la obstrucción es leve. Hierve un litro de agua, añade tres cucharadas de sal de mar y vierte la mezcla poco a poco en el desagüe. El calor ayuda a disolver la grasa acumulada y mejora el flujo del agua. Otra opción es utilizar levadura. Disuelve un sobre en medio litro de agua hirviendo y vierte la preparación en la tubería. Déjala actuar toda la noche y, al día siguiente, enjuaga con un litro de agua caliente para eliminar residuos y malos olores. Aplicar estos trucos de forma oportuna puede ayudarte a mantener las tuberías limpias y evitar problemas mayores en casa.