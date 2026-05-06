La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer una resolución que encendió varias alertas en el ámbito publicitario y empresarial. El uso de la imagen de una persona sin autorización ya no será un riesgo menor ni un simple conflicto legal: ahora puede derivar en sanciones económicas de gran magnitud. El fallo no sólo redefine los límites del uso de la imagen, sino que también introduce un criterio más estricto para calcular indemnizaciones. Durante años, este tipo de conflictos permitió interpretaciones que beneficiaban a quienes explotaban comercialmente la imagen ajena sin consentimiento. La reciente determinación del Máximo Tribunal marca un antes y un después. La clave está en cómo se calculará ahora el daño económico, algo que podría cambiar la forma en que operan campañas publicitarias en adelante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que el uso de la imagen sin permiso deberá sancionarse con una indemnización que no podrá ser menor al 40 % del precio de venta del producto o servicio vinculado a la infracción. Esta decisión se basa en el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor. El punto central del fallo es que no se podrán descontar costos de producción, distribución o comercialización. Es decir, la base del cálculo será el valor total del producto, lo que eleva considerablemente el monto de las compensaciones y refuerza el carácter disuasorio de la norma. El derecho a la propia imagen fue reafirmado como un derecho de la personalidad. Esto implica que cada persona tiene la facultad de decidir cómo, cuándo y en qué contexto se utiliza su identidad visual, especialmente en ámbitos comerciales. Además, la Corte destacó que este derecho no solo protege intereses económicos, sino también aspectos fundamentales como: De esta manera, la indemnización busca reparar tanto el daño material como el moral, evitando que las empresas obtengan beneficios económicos de un uso indebido. La resolución también fijó criterios claros para determinar el monto de la indemnización en casos de uso de la imagen sin permiso. Entre los elementos que deberán considerarse, se destacan: Finalmente, el fallo ordenó revisar el caso concreto que originó la controversia, en el que una familia fue incluida sin consentimiento en una campaña de bebidas alcohólicas. La nueva resolución deberá ajustarse a estos criterios, consolidando así un precedente clave sobre el uso de la imagen sin permiso en México.