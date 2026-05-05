Desde el Gobierno de México se mantiene actualizada la lista de requisitos necesarios para tramitar el documento que acredita la identidad de cada persona. Durante la segunda mitad de 2025, las gestiones para obtener el acta de nacimiento incorporaron un nuevo requisito que los ciudadanos deberán cumplir. En este contexto, si bien la digitalización permitió agilizar los procesos burocráticos, también introdujo nuevas condiciones. Por ello, se recomienda revisar cuidadosamente todos los detalles antes de iniciar el trámite. El acta de nacimiento representa un documento esencial de identificación en el país, permitiendo validar el nombre, la nacionalidad y el origen de cada ciudadano. Este documento faculta a cada individuo para ejercer sus derechos y acceder a servicios fundamentales como educación, salud, derecho al voto, tramitación de pasaporte o credenciales, entre otros procesos legales. Es relevante destacar que la solicitud del acta de nacimiento se realiza a través de la plataforma oficial del Gobierno www.miregistrocivil.gob.mx. Este procedimiento implica no solo el ingreso de la Clave Única de Registro de Población (CURP), que es otra identificación para los ciudadanos de México, sino también el acceso a Llave MX y el abono del costo pertinente. La correcta tramitación del acta de nacimiento exige cumplir con un procedimiento específico que abarca los siguientes pasos: Es imperativo seguir estos pasos para garantizar que el proceso se realice de manera eficiente y adecuada.