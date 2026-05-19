Las autoridades de Texas anunciaron un refuerzo de controles en las carreteras de todo el estado para garantizar que los conductores cumplan con las normas de seguridad vial, especialmente el uso del cinturón de seguridad.

Este operativo fue confirmado por el Texas Department of Public Safety (DPS) que desplegará agentes adicionales para vigilar el cumplimiento de las leyes de tránsito y reducir el número de accidentes en las rutas.

Según las autoridades, las inspecciones se realizarán como parte de una campaña anual de control durante un fin de semana sumamente transcurrido.

Texas revisará coche por coche para verificar el uso del cinturón de seguridad

El DPS informó un aumento de patrullajes del 11 al 25 de mayo como parte de la campaña All-American Enforcement Campaign en la que participa la Texas Highway Patrol.

El objetivo principal es reforzar el cumplimiento de la ley del cinturón de seguridad, además de vigilar otras conductas peligrosas al volante.

De acuerdo con la ley vigente, todos los mayores de 15 años que circulen sin cinturón de seguridad deberán enfrentar multas de entre 25 y 50 dólares.

Multarán a quienes no usen cinturón de seguridad en Texas. Fuente: imagen ilustrativa Chat GPT.

Otra normativa que la policía de Texas vigilará en la carretera

Las autoridades también están prestando especial atención a la ley conocida como Move Over, Slow Down que obliga a los conductores a tomar precauciones cuando hay vehículos detenidos por emergencias en los costados de la carretera. En estos casos es necesario

Cambiarse al carril más alejado del vehículo detenido, si la carretera tiene varios carriles en la misma dirección

O reducir la velocidad al menos 20 mph por debajo del límite permitido

Las violaciones a esta norma pueden derivar en un delito menor con multas de hasta 1,250 dólares.