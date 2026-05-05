En abril de 2026, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) registró plusvalías por MXN$ 347.5 mil millones, las más altas para un mes en su historia, luego de que en marzo se reportaron minusvalías por MXN$ 417,321 millones, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Durante el primer cuatrimestre del año, el sistema acumuló plusvalías por MXN$ 236.9 mil millones, en un entorno en el que los mercados financieros comenzaron a estabilizarse tras episodios recientes de volatilidad. La Consar explicó que este repunte era esperado, luego de los ajustes observados en meses previos, y subrayó que el desempeño del sistema debe evaluarse bajo una perspectiva de largo plazo. “Es importante subrayar que los episodios de volatilidad observados en los mercados financieros son de carácter temporal y que, como ya comienza a reflejarse en las cifras más recientes, se ha iniciado un proceso de recuperación”, señaló el organismo. En ese sentido, destacó que la evidencia histórica respalda la capacidad de recuperación del SAR ante eventos coyunturales globales que generan minusvalías temporales en la valuación de los activos. Desde 2009 a la fecha, el sistema ha registrado 154 meses con plusvalías frente a 53 meses con minusvalías, lo que ha contribuido a que los rendimientos acumulados representen 55.9% de los MXN$ 8.3 billones administrados. El organismo regulador reiteró que las fluctuaciones de corto plazo no determinan el resultado final de las inversiones, ya que los rendimientos se materializan principalmente al momento del retiro. Finalmente, recomendó a los trabajadores mantener una visión de largo plazo y evitar traspasos entre Afores durante periodos de volatilidad, debido a que estos movimientos pueden hacer efectivas minusvalías que, en condiciones normales, serían temporales.