La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Morelos ha comunicado un descuento del 50% en la emisión y renovación de licencias de conducir con una vigencia de cinco años. Este beneficio es aplicable tanto a automovilistas como a motociclistas.

La iniciativa es parte de un acuerdo de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo estatal y estará disponible por un tiempo limitado para todos los residentes del estado.

Por este motivo, se recomienda prestar atención a las condiciones establecidas por las autoridades. Asimismo, es importante conocer los requisitos obligatorios para la obtención del documento.

Dan 50% de descuento en el trámite de la licencia de conducir: será para los conductores que la gestionen en noviembre (foto: archivo).

¿Dónde realizar el trámite para obtener la licencia de conducir?

El procedimiento debe llevarse a cabo en los módulos de la Secretaría de Movilidad y Transporte ubicados en diversos municipios. Las principales sedes son las siguientes:

Cuernavaca: centro de Atención Principal, Avenida Morelos No. 123, Colonia Centro (lunes a viernes, de 8 a 15).

Cuautla: delegación Oriente, Calle Galeana S/N, Colonia Centro.

Jiutepec y Temixco: módulos auxiliares en plazas comerciales como Plaza Centenario.

Otras localidades: unidades móviles que recorrerán comunidades como Tetela del Volcán y Coatetelco, conforme a los avisos publicados en redes oficiales.

Los conductores podrán gestionar el documento para aprovechar el 50% de descuento hasta el 30 de noviembre de 2025.

El precio final de las licencias con descuento se establece en 428.85 pesos para los automovilistas y 374.57 pesos para los motociclistas. Los precios originales eran de 857.70 y 749.13 pesos, respectivamente.

Requisitos para obtener la licencia de manejo en México

Para obtener una licencia de conducir en México, es necesario presentar los siguientes documentos:- Identificación oficial vigente - Comprobante de domicilio reciente - Pago correspondiente por derechos, el cual debe emitir la Secretaría de Hacienda.

Cabe señalar que los requisitos pueden diferir según la entidad federativa, por lo que se recomienda revisar la información oficial del lugar donde se realizará el trámite.

En el caso de quienes la tramitan por primera vez, también deben aprobar un examen teórico y, en algunos estados, una evaluación práctica.