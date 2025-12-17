En México, poseer un permiso para conducir es un requisito indispensable para transitar por las carreteras del país. Este documento valida que el individuo posee las habilidades y el conocimiento tanto teórico como práctico necesarios para operar un vehículo en las vías públicas.

Es importante señalar que los requisitos para la obtención de este documento pueden variar entre los diferentes estados; no obstante, ciertos criterios se estandarizan a través de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial . Por ejemplo, se establece cuál es la edad límite para manejar y a partir de qué edad se puede tramitar el documento.

Fin de la licencia de conducir | Esta es la edad límite para manejar por todo el país (foto: archivo).

Edad mínima para obtener la licencia de conducir

La licencia de conducir en México puede ser solicitada a partir de los 18 años. No obstante, esto no implica que un menor de edad esté impedido para conducir, ya que también se puede tramitar un permiso.

En entidades como Estado de México o Sonora, a partir de los 16 años, los jóvenes tienen la posibilidad de obtener un permiso para conducir de manera legal. Para ello, deberán acudir con un tutor adulto , quien deberá firmar una carta responsiva. Además, será necesario aprobar un examen de conocimientos sobre el Reglamento de Tránsito del estado.

Este permiso tiene vigencia únicamente hasta que el conductor alcance la mayoría de edad . Una vez cumplidos los 18 años, será necesario tramitar la licencia de conducir convencional.

Edad requerida para conducir en México

De acuerdo con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en México no existe una edad máxima establecida. Esto implica que cualquier ciudadano, sin distinción de edad, tiene la posibilidad de tramitar o renovar la licencia de conducir, siempre que cumpla con los requisitos necesarios.

El Artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece que “(..) todas las personas que realicen el trámite para obtener o renovar una licencia o permiso de conducir, deberán acreditar el examen de valoración integral que demuestre su aptitud para ello, así como el examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades necesarias".

De todas formas, la ausencia de un límite de edad no exime a los conductores de demostrar que son aptos para manejar. De hecho, la ley establece que todos los solicitantes, sin excepción, deben aprobar un examen de valoración integral.