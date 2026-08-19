Está confirmado | México, Perú y República Dominicana niegan la entrada al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación de su pasaporte.

Antes de organizar un viaje al extranjero, es fundamental comprobar que el pasaporte esté vigente y que cumpla con las condiciones establecidas por el destino. Este documento puede ser requerido tanto para embarcar como para completar los controles migratorios al llegar.

Además de la fecha de vencimiento, algunos países fijan un período mínimo de vigencia restante o solicitan condiciones adicionales para permitir el ingreso. Por eso, revisar los requisitos con anticipación puede evitar inconvenientes durante el viaje.

En el caso de México, Perú y República Dominicana, existen condiciones particulares que los pasajeros deben verificar antes de viajar, especialmente en relación con la documentación exigida por las autoridades migratorias.

¿Por qué México, Perú y República Dominicana tienen requisitos específicos para ingresar con pasaporte?

Para viajar al extranjero, los pasajeros deben contar con un documento de viaje válido y cumplir con las condiciones establecidas por las autoridades del país al que se dirigen. El estado del pasaporte puede ser revisado antes del embarque y también durante el control migratorio de llegada.

En México y Perú, los viajeros deben prestar especial atención a la vigencia del pasaporte y a las condiciones establecidas para su ingreso. Entre los requisitos mencionados se encuentra contar con meses de validez restantes y disponer de espacio suficiente en el documento para los controles migratorios.

En República Dominicana, los pasajeros también deben presentar un pasaporte válido y vigente durante la estadía. Las condiciones pueden variar según la nacionalidad y el tipo de viaje, por lo que resulta necesario comprobar los requisitos correspondientes antes de la salida.

El pasaporte es uno de los documentos indispensables para realizar viajes internacionales Shutterstock

Errores que pueden impedir el ingreso al país

Además de viajar con el pasaporte vencido, existen otras situaciones que pueden generar inconvenientes durante el viaje:

No cumplir con la vigencia mínima exigida por el país de destino.

Presentar un pasaporte deteriorado o con páginas desprendidas.

Esperar al último momento para iniciar la renovación.

No comprobar los requisitos migratorios específicos del país al que se viaja.

Suponer que todos los países aplican las mismas reglas sobre la vigencia del pasaporte.

Es recomendable consultar los requisitos oficiales del país de destino y corroborar que el pasaporte cumpla con todas las condiciones exigidas para evitar demoras, rechazos de embarque o la inadmisión en el control migratorio.