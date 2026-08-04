Conoce cómo trabajan estos ingredientes y la manera correcta de integrarla a la rutina de limpieza.

El bicarbonato de sodio, la sal y el detergente son tres ingredientes que suelen encontrarse en cualquier cocina, y que, combinados, forman una pasta de limpieza.

La popularidad de esta mezcla se debe a que cada componente cumple una función diferente y sirve para remover grasa, restos de comida adherido y suciedad difícil en distintas superficies del hogar.

Mezclar bicarbonato de sodio, sal y detergente: ¿Para qué sirve?

Esta mezcla con bicarbonato se puede usar para limpiar ollas y sartenes con grasa adherida, y bandejas de horno con restos de comida quemada. Además, muchos también la utilizan para hornallas y parillas de cocina.

Por otro lado, también sirve para limpiar fregaderos de acero inoxidable y rejillas y utensilios de cocina con suciedad persistente.

En superficies delicadas, conviene probar primero en un sector poco visible, para comprobar que no produzca rayones.

Esta mezcla se puede usar para limpiar ollas y sartenes con grasa adherida, y bandejas de horno con restos de comida quemada. Chat GPT

¿Cómo preparar la mezcla de bicarbonato de sodio, sal y detergente?

Primero se debe mezclar dos cucharadas de bicarbonato de sodio y una cucharada de sal fina en un recipiente, y agregar dos cucharadas de detergente poco a poco.

Se debe mezclar hasta obtener una pasta espesa y aplicar sobre la superficie que se desea limpiar. Dejar actuar entre 10 y 15 minuto s y refregar con una esponja o cepillo y enjuagar con agua.

¿Por qué recomiendan esta mezcla de bicarbonato de sodio, sal y detergente?

La eficacia de esta combinación se basa en la función de cada ingrediente:

El detergente ayuda a desprender la grasa y los residuos aceitosos.

El bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo suave que facilita la remoción de manchas sin desgastar las superficies resistentes.

La sal aporta un mayor poder de fricción para ayudar a despegar restos de suciedad incrustada.

No utilizar esta mezcla sobre mármol, piedra natural, aluminio pulido u otras superficies sensibles a los abrasivos.