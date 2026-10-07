Kavak ha expandido su modelo también al financiamiento.

En esta noticia Inteligencia artificial afina la operación de Kavak

Kavak, compañía tecnológica de compraventa de autos usados, asegura que ha otorgado más de u$s 1,000 millones en financiamiento a escala global a diez años de su nacimiento. La startup detalló que entre el 60% y 65% de las unidades que vende cada mes son financiadas.

La compañía que surgió para eliminar las fricciones en el proceso de compra venta de autos seminuevos y hacerlo más seguro ha migrado paulatinamente a especializarse también en el crédito.

El modelo de negocio de Kavak ganó la atención de fondos de venture capital internacionales como Softbank, General Atlantic, Tiger Global Management y del local Nazca Ventures en medio del auge de inversiones que vivió América Latina durante 2021 e inicios de 2022. Durante ese periodo se expandió por América Latina, Europa y Medio Oriente.

En el último año, Kavak ha impulsado su negocio de crédito, factor que influyó en la ronda Serie F de u$s 300 millones de dólares, capital que recibió del fondo Andressen Horowitz (a16z).

“Empezamos por la compraventa de autos usados, pero descubrimos que, para lograr el impacto que buscábamos, necesitábamos construir mucho más: facilitar el financiamiento, resolver la logística e incorporar inteligencia artificial a nuestros procesos para construir una plataforma integral. Ahora, a través de nuestro marketplace, estamos poniendo esas capacidades al alcance de cada vez más empresas del ecosistema automotriz”, señaló Carlos García Ottati, fundador y CEO de Kavak, en un comunicado.

Kavak ha desarrollado modelos propios de financiamiento y herramientas tecnológicas para coordinar miles de transacciones. En 2025 realizó alrededor de 120,000 operaciones.

De acuerdo con un estudio de The Competitive Intelligence Unit, encargado por Kavak, el 28.6% de sus compradores afirma que no habría podido adquirir un auto por otra vía.

La compañía compartió a El Cronista que inició el 2026 con un crecimiento cercano al 100% en su vertical fintech.

Inteligencia artificial afina la operación de Kavak

Incluso previo al auge generalizado del uso de la inteligencia artificial (IA), directivos de Kavak han mencionado que Kavak es una empresa de datos.

Los datos de mercado y de cada vehículo ayudan a estimar precios de compra y venta, las herramientas digitales apoyan el diagnóstico mecánico y los modelos de riesgo permiten evaluar solicitudes de financiamiento considerando más información que el historial crediticio tradicional. La tecnología también ayuda a detectar posibles irregularidades en documentos e identidades antes de completar una transacción.

En cada operación, detalló la startup, la IA le ha ayudado a Kavak a entender qué autos buscan los clientes, dónde hacen falta y cómo ofrecer opciones de financiamiento acordes con distintos perfiles.