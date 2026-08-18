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Aquellos estadounidenses que deseen viajar a México deben presentar un pasaporte que se mantenga vigente durante su periodo de estadía para que las autoridades migratorias permitan el ingreso.
No obstante, los mexicanos que quieran viajar a Estados Unidos deben contar con un pasaporte al que le queden un mínimo de meses de vigencia para poder ingresar al país.
México prohibirá los viajes hacia y desde Estados Unidos: ¿Cómo renovar el pasaporte para poder viajar?
Los mexicanos que deban renovar el pasaporte para viajar a Estados Unidos deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Presentar el pasaporte original.
- Mostrar pruebas de identidad y nacionalidad mexicana.
- Brindar una identificación oficial vigente como la credencial INE.
En el caso de los estadounidenses que quieran renovar su pasaporte para viajar a México, pueden completar el Formulario DS-82 de forma online o imprimirlo y mandarlo por correo, si es que califican para el trámite.
Requisitos para ingresar a México: ¿Qué condiciones deben cumplir los estadounidenses?
Los ciudadanos estadounidenses que deseen viajar a México deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Presentar un pasaporte estadounidense que se mantenga vigente durante la estadía.
- Completar la Forma Migratoria Múltiple (FMM).
- Boleto de regreso u continuación de viaje.
- Pruebas de alojamiento y de solvencia económica capaz de costear la estadía.