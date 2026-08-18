Conoce las reglas de viaje que se encuentran vigentes en México para quienes deseen viajar y volver de Estados Unidos.

Aquellos estadounidenses que deseen viajar a México deben presentar un pasaporte que se mantenga vigente durante su periodo de estadía para que las autoridades migratorias permitan el ingreso.

No obstante, los mexicanos que quieran viajar a Estados Unidos deben contar con un pasaporte al que le queden un mínimo de meses de vigencia para poder ingresar al país.

México prohibirá los viajes hacia y desde Estados Unidos: ¿Cómo renovar el pasaporte para poder viajar?

Los mexicanos que deban renovar el pasaporte para viajar a Estados Unidos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar el pasaporte original.

Mostrar pruebas de identidad y nacionalidad mexicana.

Brindar una identificación oficial vigente como la credencial INE.

En el caso de los estadounidenses que quieran renovar su pasaporte para viajar a México, pueden completar el Formulario DS-82 de forma online o imprimirlo y mandarlo por correo, si es que califican para el trámite.

Aquellos estadounidenses que deseen viajar a México deben presentar un pasaporte que se mantenga vigente durante su periodo de estadía

Requisitos para ingresar a México: ¿Qué condiciones deben cumplir los estadounidenses?

Los ciudadanos estadounidenses que deseen viajar a México deben cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar un pasaporte estadounidense que se mantenga vigente durante la estadía.

Completar la Forma Migratoria Múltiple (FMM).

Boleto de regreso u continuación de viaje.

Pruebas de alojamiento y de solvencia económica capaz de costear la estadía.

Aunque no sea requisito para ingresar al país, las aerolíneas podrían negarle el embarque al avión si el pasaporte no tiene seis meses restantes de vigencia.