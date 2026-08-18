Las personas que quieran visitar México, Colombia o República Dominicana deberán prestar especial atención a la documentación que presentan antes de comenzar el viaje.

El pasaporte es uno de los principales documentos que revisan las autoridades migratorias y debe cumplir con las condiciones establecidas por cada país.

Quienes hayan postergado la renovación de su pasaporte deberían comprobar su fecha de vencimiento y las reglas específicas de su destino antes de comprar un pasaje o presentarse en el aeropuerto.

Los requisitos que solicita México para ingresar al país

Las autoridades mexicanas establecen que los extranjeros que ingresan al territorio nacional deben contar con documentación de viaje válida.

Entre los principales puntos que debe revisar un viajero se encuentran:

Pasaporte vigente y en buen estado.

Comprobar si la nacionalidad requiere visa mexicana .

Contar con documentación que permita acreditar el motivo del viaje cuando sea requerida.

Tener información sobre alojamiento y vuelo de regreso, si las autoridades migratorias la solicitan.

Cumplir con las condiciones de permanencia autorizadas.

Por eso, si el pasaporte está próximo a vencer, es recomendable renovarlo antes del viaje y no esperar hasta los últimos días.

Colombia: estos son los documentos que pueden exigir a los extranjeros

Confirmado | Aeropuertos de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla impedirán la salida de extranjeros que hayan postergado la renovación del pasaporte. Imagen creada con IA - ChatGPT

Colombia también establece requisitos específicos para quienes ingresan al territorio como extranjeros.

Migración Colombia indica que las personas extranjeras deben presentar ante la autoridad migratoria sus documentos de viaje válidos, entre los que se encuentra el pasaporte vigente.

Más allá del pasaporte, dependiendo de la nacionalidad y las características del viaje, pueden existir otros requisitos migratorios.

Los viajeros deberían revisar:

Pasaporte válido y vigente.

Visa, cuando corresponda.

Documento de viaje admitido por acuerdos internacionales, en los casos habilitados.

Información relacionada con el vuelo y la estadía.

Requisitos adicionales establecidos para determinadas nacionalidades.

República Dominicana: qué deben revisar los viajeros antes de viajar

La República Dominicana también exige que los visitantes cuenten con un pasaporte vigente para ingresar con fines turísticos.

Más allá del pasaporte, las personas deben prestar atención al E-Ticket, el formulario electrónico de entrada y salida del país.

El sistema solicita datos personales, número de pasaporte, información del vuelo, aerolínea y datos del alojamiento, entre otros.

Por eso, antes de viajar a República Dominicana es conveniente: