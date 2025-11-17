El Metro de la Ciudad de México activó un cierre inmediato en dos estaciones de la Línea 8, debido a maniobras internas. La medida afecta a miles de usuarios que dependen de estos puntos para ingresar al corazón del Centro Histórico.

Además, la estación Bellas Artes de las Líneas 2 y 8 continúa fuera de servicio hasta nuevo aviso , lo que incrementa la saturación en corredores cercanos.

Bajo este contexto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) pidió a los pasajeros mantenerse informados ante posibles ajustes en el servicio. A continuación, checa todos los detalles al respecto.

Cierre en Línea 8 del Metro CDMX: por qué suspendieron Salto del Agua y San Juan de Letrán

Las estaciones Salto del Agua y San Juan de Letrán fueron cerradas como parte de una maniobra operativa que requiere controlar el flujo de usuarios y garantizar condiciones seguras dentro de la Línea 8. Las autoridades capitalinas explicaron que estas intervenciones no pueden realizarse con la estación abierta.

El cierre impactó de inmediato en estaciones alternas, como Doctores, Obrera y Chabacano, donde se registró mayor afluencia desde las primeras horas del día. Los usuarios reportaron tiempos más largos de espera y andenes más cargados de lo habitual.

Aunque el Metro no detalló el motivo técnico puntual, aclaró que no se trata de fallas estructurales ni incidentes mayores. La intervención responde a necesidades internas de operación que, según el STC, permitirán estabilizar la línea en el corto plazo.

Por qué la estación Bellas Artes del Metro sigue cerrada y cuánto podría durar la suspensión

La estación Bellas Artes permanece cerrada y sigue siendo la afectación más importante, ya que funciona como un punto clave de conexión entre las Líneas 2 y 8. Su suspensión ha incrementado notablemente la afluencia en estaciones cercanas como Hidalgo y Allende, donde ahora se concentra gran parte del flujo de pasajeros.

El STC explicó que el cierre se debe a trabajos internos que exigen aislar zonas específicas de la estación para evitar riesgos, pues son maniobras que no pueden realizarse mientras hay usuarios en circulación.

Esta intervención mantiene la incertidumbre entre quienes utilizan Bellas Artes como nodo habitual de transbordo. Hasta el momento, el Metro no ha dado una fecha exacta de reapertura, aunque aseguró que notificará cualquier avance o cambio en cuanto exista una actualización oficial.

Rutas alternas para el Metro CDMX: cómo moverse mientras duren los cierres

Mientras continúan los cierres en tres estaciones del Metro de la CDMX, las autoridades pidieron a los usuarios ajustar sus traslados para evitar contratiempos. Las estaciones aledañas siguen operando, aunque con mayor afluencia, por lo que se aconseja contemplar tiempo adicional.

El STC señaló que sigue trabajando para restablecer el servicio, aunque aún no hay una fecha confirmada para la reapertura. Mientras tanto, sugirió tener en cuenta: