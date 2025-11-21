Cinco líneas del Metro mantienen 18 estaciones cerradas hasta nuevo aviso. No habrá ascenso ni descenso de usuarios y se pide a la ciudadanía planificar rutas alternativas.

El Metro de Ciudad de México confirmó el cierre temporal de 18 estaciones en las Líneas 1, 2, 3, 8 y B, sin fecha de reapertura. La medida implica que los trenes no realizarán ascenso ni descenso en esos puntos debido a trabajos operativos y maniobras especiales.

Las autoridades pidieron a los usuarios de este transporte público mantenerse atentos a los avisos oficiales y planear sus trayectos con anticipación. Además, recordaron que habrá afectaciones viales por maniobras con grúas en el Circuito Interior, relacionadas con obras en la Línea B del Metro CDMX.

Estaciones cerradas por líneas

Línea 1: Pino Suárez, Isabel la Católica, Salto del Agua, Balderas

Línea 2: Revolución, Hidalgo, Bellas Artes, Allende, Zócalo/Tenochtitlan, Pino Suárez, San Antonio Abad

Línea 3: Hidalgo, Balderas

Línea 8: Salto del Agua, San Juan de Letrán, Bellas Artes, Garibaldi

Línea B: Garibaldi

Trabajos en Línea B y afectaciones viales

El Metro informó que las labores en la vía de enlace entre Línea B y Línea 5 requieren colocar dos grúas de alto tonelaje sobre el Circuito Interior. Esto obligará al cierre vial entre las 22:00 horas del sábado 22 y las 06:00 del domingo 23 de noviembre.

Las autoridades explicaron que la maniobra consiste en reposicionar una trabe de 24 metros y 110 toneladas. Se utilizarán trenes en vacío para traslados internos, por lo que no habrá afectación al servicio de pasajeros en la Línea B, que operará con normalidad.

Cierre vehicular en Circuito Interior al cruce con Av. Oceanía

Maniobra nocturna con dos grúas de alto tonelaje

Línea B operará sin afectaciones para los usuarios

Indicaciones para automovilistas y rutas alternativas

La Secretaría de Movilidad y la SSC pidieron a automovilistas seguir las instrucciones del personal en campo para evitar incidentes. Se cerrarán carriles centrales del Circuito Interior con dirección a La Raza, obligando a incorporarse a carriles laterales.

Como rutas alternas, se recomendó el uso del Eje 3 Norte, avenida 602, Anillo Periférico y calzada Ignacio Zaragoza, además de Eje 3 Oriente. Los automovilistas que necesiten retornar hacia La Raza deberán usar avenida 608 y el distribuidor vial cercano a Metro Deportivo Oceanía.

Indicaciones que debes tener en cuenta antes de viajar:

Incorporarse a laterales en Circuito Interior

Retorno por Av. 608 hacia La Raza

Usar rutas alternas para evitar retrasos

En tanto las autoridades del Metro CDMX no informen la reapertura de las 18 estaciones, el Metro pidió a la ciudadanía tomar previsiones, consultar la app oficial y seguir los reportes en tiempo real para evitar contratiempos.