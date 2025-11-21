En esta noticia

El Metro de Ciudad de México confirmó el cierre temporal de 18 estaciones en las Líneas 1, 2, 3, 8 y B, sin fecha de reapertura. La medida implica que los trenes no realizarán ascenso ni descenso en esos puntos debido a trabajos operativos y maniobras especiales.

Las autoridades pidieron a los usuarios de este transporte público mantenerse atentos a los avisos oficiales y planear sus trayectos con anticipación. Además, recordaron que habrá afectaciones viales por maniobras con grúas en el Circuito Interior, relacionadas con obras en la Línea B del Metro CDMX.

Estaciones cerradas por líneas

Línea 1: Pino Suárez, Isabel la Católica, Salto del Agua, Balderas

Línea 2: Revolución, Hidalgo, Bellas Artes, Allende, Zócalo/Tenochtitlan, Pino Suárez, San Antonio Abad

Línea 3: Hidalgo, Balderas

Línea 8: Salto del Agua, San Juan de Letrán, Bellas Artes, Garibaldi

Línea B: Garibaldi

Trabajos en Línea B y afectaciones viales

El Metro informó que las labores en la vía de enlace entre Línea B y Línea 5 requieren colocar dos grúas de alto tonelaje sobre el Circuito Interior. Esto obligará al cierre vial entre las 22:00 horas del sábado 22 y las 06:00 del domingo 23 de noviembre.

Las autoridades explicaron que la maniobra consiste en reposicionar una trabe de 24 metros y 110 toneladas. Se utilizarán trenes en vacío para traslados internos, por lo que no habrá afectación al servicio de pasajeros en la Línea B, que operará con normalidad.

  • Cierre vehicular en Circuito Interior al cruce con Av. Oceanía
  • Maniobra nocturna con dos grúas de alto tonelaje
  • Línea B operará sin afectaciones para los usuarios

Indicaciones para automovilistas y rutas alternativas

La Secretaría de Movilidad y la SSC pidieron a automovilistas seguir las instrucciones del personal en campo para evitar incidentes. Se cerrarán carriles centrales del Circuito Interior con dirección a La Raza, obligando a incorporarse a carriles laterales.

Como rutas alternas, se recomendó el uso del Eje 3 Norte, avenida 602, Anillo Periférico y calzada Ignacio Zaragoza, además de Eje 3 Oriente. Los automovilistas que necesiten retornar hacia La Raza deberán usar avenida 608 y el distribuidor vial cercano a Metro Deportivo Oceanía.

Indicaciones que debes tener en cuenta antes de viajar:

  • Incorporarse a laterales en Circuito Interior
  • Retorno por Av. 608 hacia La Raza
  • Usar rutas alternas para evitar retrasos

En tanto las autoridades del Metro CDMX no informen la reapertura de las 18 estaciones, el Metro pidió a la ciudadanía tomar previsiones, consultar la app oficial y seguir los reportes en tiempo real para evitar contratiempos.

