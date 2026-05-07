Hace más de un siglo, Nikola Tesla ya contemplaba un tipo de arma que tendría el potencial de transformar de manera radical la guerra. Lo que él visualizaba no eran tanques ni aviones, sino máquinas operadas a distancia, diseñadas para funcionar sin poner en riesgo a los soldados, anticipando los drones militares que conocemos hoy. En 1898, durante la Exposición Eléctrica Internacional de Nueva York, Nikola Tesla presentó un pequeño bote que podía ser controlado por ondas de radio. Este hito fue, en su momento, extraordinario: no existía precedente de un inventor que hubiera logrado dirigir un objeto a distancia sin intervención física directa. La demostración no solo comprobó la efectividad de la tecnología inalámbrica, sino que además suscitó la concepción de vehículos de combate autónomos, anticipando ideas que actualmente son fundamentales en el desarrollo de los drones militares contemporáneos. En 1898, el inventor no se limitó a las demostraciones y patentó un “aparato para controlar vehículos en movimiento” que podía operar mediante impulsos eléctricos transmitidos por aire, agua o tierra. Su diseño representaba no solo un progreso técnico, sino también una visión estratégica: máquinas capaces de funcionar sin intervención humana directa podrían transformar la guerra en un fenómeno tan arriesgado que ningún país se atrevería a confrontar a otra nación. Este enfoque anticipa los debates contemporáneos sobre el uso de drones militares, que combinan precisión tecnológica con consideraciones éticas sobre el control humano en el ámbito del combate. Los conceptos sobre control remoto y automatización de armas establecieron las bases para los drones que actualmente operan en conflictos a nivel global. Su predicción no solo evidencia una capacidad tecnológica extraordinaria, sino que también plantea interrogantes éticas que permanecen pertinentes: ¿pueden estas máquinas salvaguardar vidas humanas mientras amplían la capacidad de destrucción? Su visión resalta que la innovación puede ser un arma de doble filo: tiene la capacidad de disuadir conflictos, no obstante, también puede generar nuevas formas de poder militar que retan las leyes de la guerra y la moralidad internacional.