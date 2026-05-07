El operativo del Ejército de México se apoya en Juntas Municipales, Alcaldías y oficinas militares para regularizar la situación de los jóvenes que no cumplieron con el Servicio Militar Nacional, SMN. Es imperativo señalar que, aunque no se imponen sanciones económicas, sí existen consecuencias administrativas. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, ha emitido un enérgico llamado a aquellos jóvenes mexicanos, en particular a los que son considerados remisos, es decir, quienes no se registraron al alcanzar la edad de 18 años para el cumplimiento del servicio. De acuerdo con el comunicado oficial, el objetivo es que los jóvenes regularicen su situación, ya que el Servicio Militar Nacional es “un compromiso cívico que fortalece los valores de disciplina, responsabilidad y amor por México”. La Sedena considera remisos a quienes “no hayan acudido al sorteo”, mismos que automáticamente son clasificados como Bola Blanca y deben cumplir con el SMN de forma obligatoria. La Secretaría de la Defensa Nacional invita a las y los jóvenes a cumplir con su deber ciudadano, reiteró la dependencia, al recordar que el registro estuvo abierto hasta el 15 de octubre y continúa disponible para remisos durante todo el año. Entre los procedimientos afectados, sobresale la imposibilidad de acceder a corporaciones de seguridad, fuerzas armadas o ciertos empleos públicos, lo cual puede conllevar además retrasos en los trámites administrativos tanto federales como estatales. La Sedena aclaró que no existen multas económicas ni sanciones penales por ser remiso; sin embargo, no contar con la Cartilla liberada puede impedir la realización de diversos trámites oficiales.