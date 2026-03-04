Las personas adultas mayores podrán acceder a un descuento de hasta el 50% en el pago del recibo de agua potable y del impuesto predial, siempre y cuando cumplan con dos requisitos fundamentales establecidos por autoridades gubernamentales. El beneficio forma parte de los apoyos dirigidos a quienes cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, con el objetivo de reducir la carga económica en servicios esenciales y contribuir a su bienestar. Para acceder al 50% de descuento en el pago del agua y el predial, los interesados deberán cumplir con condiciones específicas relacionadas con su edad y afiliación a un programa federal. Las autoridades precisaron que el apoyo está dirigido exclusivamente a personas adultas mayores que acrediten su identidad y pertenencia al padrón correspondiente. El beneficio se ofrece gracias a convenios establecidos con distintos municipios y entidades del país, donde se contempla la reducción de hasta la mitad del costo en servicios de agua potable y predial. Aunque las condiciones pueden variar dependiendo del municipio, en las siguientes entidades se ha confirmado la aplicación del descuento para personas afiliadas al INAPAM: El Gobierno de México acudir al ayuntamiento correspondiente para verificar los lineamientos específicos, fechas y documentación adicional que pudiera solicitarse para hacer válido el beneficio.