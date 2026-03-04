El ciclo de la economía mexicana se acerca poco a poco a la etapa de expansión, pues el indicador coincidente de diciembre se ubicó en 99.7 puntos, lo que representó un alza de 0.05 enteros, de acuerdo con datos del Inegi. Después de un año complicado en 2025, donde la economía tuvo una expansión de 0.8%, el panorama para el segundo año completo del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum parece arrancar con una ligera aceleración. En el Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC), el organismo recordó que pese al alza, el indicador se mantiene por debajo de las 100 unidades. Este umbral es importante, porque cuando el indicador se ubica por debajo de 100 unidades, la economía está en un ciclo de recesión. “Según la metodología, el indicador coincidente por debajo de la tendencia de largo plazo sugiere que la economía mexicana se encuentra en una fase recesiva”, comentó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base. Si bien el indicador coincidente se mantiene por debajo de 100 puntos, el adelantado, que corresponde al ciclo de la economía en enero, se ubicó en 100.79 enteros y acumula 10 meses de crecimiento. Además, este mismo indicador alcanzó su nivel más alto desde marzo de 2024. “La tendencia al alza del indicador adelantado envía la señal de que la economía mexicana podría mostrar mayor dinamismo en los siguientes meses”, dijo la analista. La mejora en el Sistema de Indicadores Cíclicos coincide con un optimismo generalizado sobre la expectativa de crecimiento económico del país para este año. En fechas recientes, el Banco de México (Banxico) elevó su pronóstico de crecimiento para este año a 1.6%, mientras que la encuesta entre analistas del sector privado puso el pronóstico en 1.5%, contra 1.3% del ejercicio de diciembre del año pasado. En la publicación del sistema de indicadores compuestos, el indicador coincidente, aumentó 0.2 puntos en diciembre, para alcanzar 99.1 unidades, su tercer mes al hilo subiendo y alcanzando su punto más alto desde mayo del 2025. “El indicador adelantado de diciembre, que busca anticipar los puntos de giro del indicador coincidente, subió 0.47 puntos, hilando cuatro meses seguidos al alza. Bajo esta metodología, la economía está cerca de dar un giro al alza en su fase del ciclo económico” . El Sistema de Indicadores Cíclicos se compone de estudios como el Indicador General de Actividad Económica (IGAE), la actividad industrial, los ingresos del sector terciario, los empleados ante el IMSS y la tasa de desempleo urbana.