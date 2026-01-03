Descuentos del 8% en el predial si se paga hoy.

El Gobierno de México y la Secretaría de Administración de Finanzas dieron inicio a la recaudación de impuestos en el 2026 empezando con uno de los pagos más importantes para millones de mexicanos, el Impuesto Predial. Desde este primero de enero, las autoridades capitalinas dieron luz verde a la campaña “Inicia tu mejor año fiscal” e invitaron a millones de ciudadanos con esta obligación fiscal para que hagan el pago del predial con un 8% de descuento si lo abonan antes del 31 de enero.

“Pagar a tiempo es cuidar tu patrimonio y apoyar los servicios que hacen funcionar a la Ciudad de México”, informó el Gobierno de la Ciudad de México. En ese sentido, quienes paguen de forma adelantada el Impuesto Predial podrán acceder al descuento del 8% si la propiedad está en la CDMX.

Pago con descuento del predial 2026. Gobierno de la CDMX

¿Cómo y dónde hacer el pago del Impuesto Predial en CDMX?

Las autoridades dispusieron diversas formas de pago, entre ellas, más de 8.800 puntos auxiliares de pago, en la Tesorería, o bien, en la App Tesorería CDMX. “En la Capital de la Transformación, cumplir a tiempo también se recompensa… Paga antes, paga menos. 8% en enero por pago anual anticipado”.

“El Gobierno de la Ciudad de México ofrece diversos beneficios fiscales a los que puedes acceder, anticipa tu pago anual de predial 2026 y aprovecha los descuentos: 8% si pagas en enero y 5% si pagas en febrero”, reforzó la Secretaría de Finanzas de CDMX.

Impuesto predial 2026

¿Puedo pagar el predial con Tarjeta de Crédito?

Pagar el predial en enero y febrero tiene beneficios como los descuentos del 8% y 5% respectivamente, pero, el Gobierno de la CDMX recuerda que hay plazo hasta el 31 de marzo para hacer el pago del Impuesto Predial y se puede pagar con tarjetas de crédito y algunos con cuotas sin intereses.

Banca Afirme: 6 y 12 cuotas en todas las sucursales bancarias

American Express: 2, 3, 4, 5 y 6 cuotas en portales de pagos American Express

Banamex: 6 y 9 cuotas en sucursales y portal bancario

Banjercito: 3 y 6 cuotas en sucursales bancarias

Banorte: 6 cuotas con un monto mínimo de 500 pesos en sucursales, portal bancario, portal de la Secretaría

BBVA: 3 y 6 cuotas en portal bancario, sucursales BBVA, Practicajas, Páginas de la Secretaría, App Finanzas CDMX

HSBC: 6 cuotas en Sucursales Bancarias

Inbursa: 3 y 6 cuotas en Sucursales y portal bancario

Banca Mifel: 3 y 6 cuotas en sucursales a nivel nacional

Santander: 6, 9 y 12 cuotas con un monto mínimo de 500 pesos en Administraciones tributarias, sistema de aguas de la Ciudad de México, Red de Sucursales Banco Santander.

Scotiabank: 6 cuotas en Sucursales y portal bancario

Pago del Predial en tiendas como Walmart, Palacio de Hierro y Soriana

El pago del predial puede realizarse de manera presencial en diversas tiendas de autoservicio y departamentales que cuentan con convenios vigentes para la recepción de este trámite, así lo informó la Secretaría de Finanzas de la CDMX.

Entre ellas se encuentran cadenas con cobertura nacional como Soriana, Walmart, Sam’s Club, Bodega Aurrera, La Comer, Fresko, Sumesa, City Market, Suburbia, Liverpool, Palacio de Hierro, Costco y Home Depot. Estas tiendas funcionan como puntos alternos de cobro, facilitando a los contribuyentes cumplir con su obligación sin necesidad de acudir directamente a oficinas gubernamentales o bancarias.

En estos establecimientos es posible pagar el predial utilizando tarjetas de crédito bancarias y tarjetas propias o coemitidas de las tiendas, siempre que estén incluidas dentro de las participantes del programa vigente.

Dependiendo de la tienda y del banco emisor, el pago puede diferirse a meses sin intereses, sujeto a montos mínimos y plazos autorizados. Esta opción brinda mayor flexibilidad y accesibilidad al contribuyente, permitiendo realizar el pago del Predial en ubicaciones habituales de compra y con alternativas de financiamiento disponibles.

En la siguiente liga podrás encontrar todos los detalles para el pago del Predial en CMDX con las tarjetas de tu banco o tienda auxiliar de recaudación.