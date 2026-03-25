La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX) modificó de forma oficial su denominación a Secretaría de Salud Pública, tras la aprobación de este cambio por parte del Congreso local. Hasta ahora conocida como Secretaría de Salud (Sedesa) y encabezada por Nadine Gasman Zylbermann, la dependencia busca con esta actualización reforzar su enfoque en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud entre la población. De acuerdo con un comunicado, la reforma a diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México tiene como objetivo alinear a la autoridad sanitaria local con los cambios en el sistema de salud tanto a nivel federal como en la propia capital. Asimismo, se indicó que esta modificación permitirá dar mayor claridad jurídica y fortalecer las funciones de la institución, especialmente en materia de vigilancia epidemiológica, prevención de enfermedades, promoción de la salud y coordinación entre distintas instancias. El organismo se encarga de la prevención de enfermedades y promoción de la salud de la población. La meta de las autoridades es que funcione como un sistema nacional equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, con particular enfoque a los grupos que viven en condición de vulnerabilidad. El foco está puesto en la prestación de servicios plurales y articulados basados en la atención primaria; la generación y gestión de recursos adecuados; la evaluación y la investigación científica, fomentando la participación de la sociedad con corresponsabilidad.