Miles de personas enfrentarán un corte de luz de hasta cuatro horas este miércoles, luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmara un apagón programado para el 25 de marzo. Ante ello, es importante conocer los detalles para tomar previsiones. La suspensión del servicio se debe a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de la zona serrana, cuyo objetivo es mejorar la calidad del suministro, prevenir fallas y modernizar equipos que llevan años en operación. Además, el organismo señaló que estos trabajos son necesarios para garantizar la seguridad del personal, ya que se trabajará en líneas de alta tensión, lo que obliga a desenergizar completamente el sistema. El corte de luz comenzará a las 06 y se extenderá hasta las 10 del mismo día, afectando tanto zonas urbanas como rurales del municipio de Badiraguato. Entre las comunidades impactadas se encuentran la cabecera municipal, como: Debido a ello, se recomienda a la población tomar precauciones como desconectar aparatos eléctricos antes del corte para evitar daños por variaciones de voltaje, cargar dispositivos móviles con anticipación y reducir la apertura del refrigerador para conservar los alimentos. También es conveniente contar con linternas, almacenar agua si depende de sistemas eléctricos y prever alternativas en caso de usar equipos médicos. En caso de que el servicio eléctrico no se restablezca a la hora prevista, los usuarios pueden comunicarse al 071, disponible las 24 horas, para reportar la situación o solicitar información. Aunque estos cortes generan incomodidades momentáneas, las autoridades destacan que permiten reducir apagones inesperados, mejorar la estabilidad del voltaje y prolongar la vida útil de la infraestructura eléctrica, lo que se traduce en un servicio más confiable a largo plazo.