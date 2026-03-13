Miles de usuarios del servicio de energía que provee la Comisión Federal de Electricidad, CFE, están reclamando por la falla en uno de los servicios que ofrece la empresa estatal y temen por un corte del suministro de energía. Lo que pasó. El jueves 12 de marzo, la CFE confirmó lo que ya varios usuarios habían empezado a avivar en las redes sociales. Se trata de la caída de la aplicación APP CFE Contigo en usuarios con equipos IOS. Las fallas en esta herramienta está haciendo entrar en colapso a los clientes, pues afirman que pueden pagar el recibo de la luz por otros medios, siendo APP CFE Contigo la única opción, pero ahora no funciona. La CFE emitió un “aviso importante” para todos los usuarios. “La APP CFE Contigo para equipos IOS se encuentra temporalmente fuera de servicio por mantenimiento”. Además, la CFE invitó a los usuarios a usar sus otros canales de atención para continuar con los trámites sin mayores traumas: “Pueden realizar sus trámites con normalidad, desde equipos Android y en nuestra página web”. No obstante, según los comentarios que el posteo de la CFE dejó en X, los usuarios no puedan pagar el recibo por otros medios, entre ellos el sitio web, debido a “fallas” que ahora están detectando. Dada la ambigüedad del comunicado, los clientes de la CFE respondieron preocupados y cuestionaron las medidas y comunicados de la empresa de energía. Los usuarios temen que no puedan pagar y que esto termine en el corte del servicio de energía, lo que impacta luego en cobros por reconexión del servicio y días sin luz. Los clientes de la CFE piden información más detallada y puntual de cuándo se va a solucionar. “¿Definan “temporalmente” 1 día, 1 semana, 1 mes? “, comentó un usuario. “No puedo acceder a la app y vía web tampoco me deja… no puedo hacer el pago por ningún otro lado! Y en el cajero automático me es imposible acercarme”, agregó otro usuario de la CFE.