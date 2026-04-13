La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que realizará visitas domiciliarias en todo el país para reemplazar los medidores de luz tradicionales por dispositivos inteligentes. El cambio será obligatorio en determinadas zonas, ya que forma parte de una estrategia nacional para digitalizar la red eléctrica. Quienes no permitan la instalación podrían enfrentar inconvenientes con la continuidad del servicio, según advierten desde el organismo público. Los dispositivos que instalará la CFE pertenecen a la tecnología AMI (Infraestructura de Medición Avanzada). A diferencia de los medidores tradicionales, estos equipos registran el consumo en tiempo real y envían la información de manera automática al sistema central. Esto implica un cambio clave: ya no será necesario que personal técnico visite el domicilio para tomar lecturas manuales, lo que reduce errores humanos y elimina estimaciones en la facturación. Entre sus principales funciones se destacan: En términos prácticos, esto permitirá que los usuarios paguen exactamente por lo que consumen, sin cálculos aproximados que muchas veces generan reclamos. El programa se implementará por etapas y zonas geográficas. Personal autorizado de la CFE se presentará en los domicilios para realizar el cambio de medidor en un procedimiento rápido y gratuito. Durante la visita: En la mayoría de los casos, no será necesario que el usuario solicite turno previo, ya que las visitas están planificadas dentro del operativo nacional. Además, en ciertos contextos legales, la empresa puede realizar la instalación incluso sin autorización expresa del titular del servicio.