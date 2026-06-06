El Gobierno federal concretó la expropiación de 77 predios privados ubicados en el Estado de México y en Hidalgo como parte de las obras del Tren Interurbano AIFA-Pachuca. Esta decisión fue formalizada el 30 de diciembre de 2025 a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La superficie expropiada suma un total de 218,716 metros cuadrados y está destinada a la construcción del nuevo sistema ferroviario, que conectará distintas comunidades con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y con la zona metropolitana del Valle de México. La medida se fundamenta en una causa de utilidad pública y se integra en la política nacional de movilidad promovida por el gobierno federal.

El Gobierno expropiará más de 90 inmuebles privados: será para el Tren AIFA-Pachuca Director General de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado. TrenesMX

Conoce los detalles de esta medida y prepárate para disfrutar de uno de los proyectos ferroviarios de pasajeros más relevantes del país.

El Gobierno confiscará más de 70 terrenos privados para las obras del transporte público: será para la conexión directa con el Aeropuerto Internacional (foto: archivo).

Expropiación de tierras: claves del proceso del Gobierno federal

En virtud de lo anterior, se establece que la presidenta Claudia Sheinbaum ha ejercido sus facultades constitucionales para llevar a cabo la expropiación de los inmuebles requeridos para la ejecución del proyecto . Esta determinación está fundamentada en los artículos 27 y 28 de la Constitución, que reconocen el servicio ferroviario como un elemento clave para el desarrollo del país.

De esta manera, se pretende robustecer la infraestructura ferroviaria de pasajeros, considerada esencial dentro de la estrategia de conectividad y desarrollo regional.

¿Dónde se llevaron a cabo las expropiaciones del Tren Interurbano?

Los 77 predios expropiados están localizados en los siguientes municipios:

Municipio 1

Municipio 2

Municipio 3

Municipio 4

Municipio 5

Estado de Hidalgo, México

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

La expropiación se fundamenta en la Ley de Expropiación, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y diversos programas sectoriales de movilidad y desarrollo territorial.

La ejecución del proceso estará a cargo de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, organismo adscrito a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Entre sus responsabilidades se encuentran:

Ocupación inmediata de los bienes

Gestión del pago de las indemnizaciones correspondientes a los propietarios afectados

Tizayuca

Zapotlán de Juárez

Mineral de la Reforma

Zempoala

Tolcayuca

Villa de Tezontepec