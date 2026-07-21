La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.34 en la sesión de cierre de mercados del martes, 21 de julio de 2026. Esta cifra refleja una variación del -1.4% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.38 pesos y un mínimo de 12.38 pesos.

La cotización en el mercado del Dólar canadiense refleja un leve retroceso semanal de -0.48% y una caída anual más pronunciada de -6.63%, señalando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense inició con tres caídas seguidas, rebotó, tuvo un breve retroceso, encadenó un repunte de tres jornadas y terminó corrigiendo; el saldo fue casi neutro pese a la volatilidad.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 10.75%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 6.46%.

La cotización del Dólar canadiense hoy se presenta con una tendencia positiva, ya que el dato de 1 muestra un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esto sugiere una recuperación o fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas en el mercado.

A medida que la economía canadiense se recupera, es probable que esta tendencia continúe, lo que podría atraer inversiones adicionales y mejorar el poder adquisitivo de los consumidores canadienses.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.