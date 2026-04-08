El ranking de Henley & Partners cuenta con el respaldo exclusivo de la Autoridad de Transporte Aéreo Internacional, IATA. Esta clasificación global de pasaportes abarca, según H&P, “199 pasaportes diferentes y 227 destinos de viaje”. El pasaporte es el documento de identificación internacional para las personas que se desplazan desde su país de origen hacia otros destinos. Dependiendo del pasaporte que poseas, podrás acceder a ciertos países sin necesidad de visa. El pasaporte México, de acuerdo con la más reciente publicación del Índice de Pasaportes Henley, se posicionó en el puesto número 23, quedando, una vez más, fuera del top 20 de los pasaportes más poderosos que permiten el ingreso sin visa a un mayor número de destinos. Para el cierre del 2025, México se ubicó en el puesto 23 con 157 destinos sin visa, lo que representa una disminución de cuatro destinos en comparación con el 2024, cuando alcanzó 161 y 159 en el 2023, evidenciando así una reducción en la fortaleza del pasaporte mexicano ante el mundo. El análisis del Índice de Pasaportes Henley revela que un total de 69 naciones requieren que un ciudadano portador de un pasaporte mexicano obtenga una visa o un permiso consular previo para poder ingresar a su territorio. En el contexto de la movilidad internacional, Chile se posiciona en el puesto número 15, ostentando el pasaporte más potente de Latinoamérica, con la posibilidad de acceder a 175 destinos sin necesidad de visa. Le sigue Argentina, que ocupa el puesto 18, con 169 destinos disponibles sin visa. Por otro lado, en el caso de México, al igual que otros países como Argentina y Chile, también disfrutan del “acceso sin visa al espacio Schengen de Europa”.