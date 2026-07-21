Las sociedades financieras populares (Sofipos) hicieron un llamado para avanzar hacia un sistema financiero donde todas las instituciones compitan en igualdad de condiciones, al considerar que una regulación que favorezca la interoperabilidad permitirá ampliar la inclusión financiera y fortalecer la competencia en el sector.

Durante el evento Open Finance 2050, Marlene Garayzar, presidenta de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo), afirmó que la innovación tecnológica solo tendrá un impacto real si se traduce en mejores soluciones para las personas y en un ecosistema donde todos los participantes puedan desarrollarse bajo reglas equitativas.

“Nuestra visión es muy clara, queremos un ecosistema donde todas las instituciones puedan participar en igualdad de condiciones y donde la regulación siga impulsando un sistema financiero cada vez más interoperable, competitivo e incluyente”, afirmó.

La tecnología debe resolver problemas reales

Garayzar explicó que, aunque durante años se habló del futuro de los servicios financieros, esa transformación ya está ocurriendo gracias a herramientas como los pagos digitales, el crédito en línea y otras soluciones tecnológicas. Sin embargo, advirtió que la tecnología, por sí sola, no mejora la vida de las personas.

“La tecnología por sí sola no va a transformar la vida de las personas; lo que transforma la vida de las personas es lo que somos capaces de hacer con esta tecnología”, sostuvo.

La representante de Amsofipo señaló que la inclusión financiera no debe limitarse a digitalizar procesos, sino a garantizar que las personas puedan ahorrar con seguridad, acceder a crédito, realizar pagos de forma sencilla y construir patrimonio.

Añadió que las Sofipos han enfocado su operación en atender comunidades y segmentos de la población que históricamente no encontraron espacio dentro del sistema financiero tradicional, por lo que antes de ofrecer un producto es necesario entender las necesidades de los usuarios y construir confianza.

Banca de desarrollo busca impulsar a las fintech

En el mismo evento, Santiago Campos, titular de la Unidad de Crédito de Bancomext, señaló que la banca de desarrollo y el ecosistema fintech deben trabajar de manera conjunta para ampliar el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), especialmente en regiones donde la banca tradicional enfrenta mayores dificultades para llegar.

Explicó que Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext operan como habilitadores de la inversión mediante esquemas de crédito, factoraje, financiamiento de largo plazo y garantías, además de apoyar a intermediarios financieros bancarios y no bancarios. Actualmente, ambas instituciones colaboran con más de 140 intermediarios financieros, de los cuales más de 90 son no bancarios.

Campos destacó que los programas de garantías son una de las herramientas más importantes para ampliar el acceso al crédito, ya que por cada peso destinado a este mecanismo es posible detonar hasta siete pesos en financiamiento por parte de intermediarios financieros. Además, mediante el programa Mi Primer Crédito se otorgan garantías de hasta 80% para facilitar que más empresas obtengan su primer financiamiento formal.

Competencia e inclusión financiera

Garayzar recordó que Amsofipo ha trabajado con el Banco de México en iniciativas como SPEI, CoDi, DiMo y la homologación de la experiencia de los usuarios, con el objetivo de consolidar una infraestructura financiera más abierta y eficiente.

Asimismo, sostuvo que el crecimiento del sistema financiero no debe medirse únicamente por el número de nuevos usuarios o el volumen de transacciones, sino también por la confianza que generan las instituciones y por el impacto que tienen los servicios financieros en la vida de las personas.