El evento astronómico más anticipado en los últimos años es este, dado que no volverá a ocurrir hasta el siguiente siglo.

El cielo ya ha señalado una fecha que genera gran expectativa a nivel global. Este fenómeno no es ordinario ni pasa desapercibido, sino que se trata de un evento astronómico que transformará la percepción del tiempo durante varios minutos.

A diferencia de otros eclipses, este se distingue por una particularidad inusual que lo convierte en un objeto de interés tanto para investigadores como para entusiastas. Su duración y el trayecto que seguirá lo posicionan en un ámbito excepcional dentro del calendario astronómico.

Aunque aún queda más de un año para su ocurrencia, ya se ha iniciado la planificación en diversas naciones. Muchos aficionados consideran que se trata de una oportunidad singular, cuya repetición es poco probable en el transcurso de varias generaciones.

Ya hay fecha: el eclipse solar más largo del siglo será histórico y caerá este día (foto: archivo).

El eclipse solar más largo del siglo: cuándo será y por qué hará historia

El 2 de agosto de 2027 se llevará a cabo el eclipse solar más extenso del siglo, que tendrá una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos, de acuerdo con los cálculos realizados por entidades como la NASA.

Este lapso de tiempo supera significativamente el promedio de los eclipses totales, los cuales suelen estar comprendidos entre dos y tres minutos. Por ello, se le considera un evento de gran relevancia dentro de la astronomía contemporánea.

La causa se debe a una coincidencia poco común: la Luna se hallará próxima a su punto más cercano a la Tierra (perigeo), mientras que el planeta estará ubicado próximo a su punto más distante del Sol (afelio). Este fenómeno provocará que la Luna se perciba de mayor tamaño y el Sol un poco más pequeño.

Como consecuencia, la sombra lunar —denominada umbra— cubrirá la superficie terrestre por un período superior al habitual, produciendo uno de los eclipses más prolongados que se han registrado en las últimas décadas.

Eclipse solar 2027: dónde será visible y qué anticipan los científicos

La franja de totalidad del eclipse solar 2027 se extenderá a través de tres continentes. Su inicio se localizará en el Atlántico, con un impacto significativo en el sur de España, en particular en áreas como Cádiz y Málaga.

A continuación, el evento avanzará por el norte de África, atravesando naciones como Argelia y Libia, hasta llegar a Egipto, donde las ciudades de Luxor y Asuán se constituirán como puntos de observación privilegiados.

Posteriormente, el recorrido continuará hacia Arabia Saudí y Yemen, finalizando en el Mar Arábigo. Es relevante señalar que, incluso fuera de esta franja, una considerable parte de Europa, África y Asia occidental tendrá la posibilidad de observar el fenómeno de manera parcial.

Para la comunidad científica, este eclipse se presenta como una oportunidad clave. Durante el periodo de totalidad, será factible estudiar la corona solar y otros fenómenos que resultan difíciles de observar.

¿Qué objetivos buscamos materializar con este eclipse?

Observar cambios en la ionosfera terrestre

Registrar reacciones de animales ante la oscuridad repentina

Analizar la temperatura y dinámica de la corona solar

Estudiar el comportamiento del viento solar

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