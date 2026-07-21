La cotización del euro alcanzó los MXN 19.83 en la sesión de cierre de mercados del martes, 21 de julio de 2026. Esta cifra refleja una variación del -1.05% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

En la última semana, el euro registró un -0.32% y en el último año acumula un -8.44%, lo que evidencia una tendencia bajista en su cotización.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización del euro fue mayormente bajista: 6 descensos y 4 alzas, con alternancias marcadas y un breve repunte de dos jornadas antes de cerrar a la baja.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 7.68%, es mayor que la volatilidad anual de 5.60%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Hoy, la cotización de la moneda Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que en los días anteriores. Esto sugiere que el Euro se está fortaleciendo frente a otras divisas.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días para asegurar que sea sostenible y no una fluctuación temporal. La continuidad de esta alza podría ser indicativa de un mayor interés inversor en la moneda europea.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.